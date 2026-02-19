Refinerías de Venezuela trabajan alrededor del 35% de su capacidad o 450.000 bpd de procesamiento de crudo: fuentes

19 feb (Reuters) - La red de refinación de Venezuela está operando ‌a aproximadamente el ‌35% ⁠de su capacidad instalada de 1,29 millones de barriles por día (bpd), dijeron el ​jueves trabajadores de ⁠las ⁠instalaciones, una cifra superior al 20-25% del año pasado, ​pero aún un volumen bajo para asegurar suficiente ‌combustible para satisfacer la creciente ​demanda interna.

Las refinerías del ​país sudamericano, operadas por la estatal petrolera venezolana PDVSA, sufren frecuentes cortes de energía y mal funcionamiento que limitan el suministro de combustible a vehículos, centrales eléctricas y hogares. ​El país se ha visto obligado a racionar la gasolina, el ⁠diésel y el gas licuado de petróleo en los últimos años.

Sin ‌embargo, las refinerías de Amuay, Cardón, El Palito y Puerto la Cruz estaban procesando conjuntamente unos 450.000 bpd de crudo venezolano esta semana, según las fuentes, quienes agregaron que PDVSA está realizando esfuerzos para mantener ‌en funcionamiento las principales plantas productoras de gasolina.

La empresa estatal, ⁠cuya producción petrolera se recuperó a 1 millón ‌de bpd este mes, está modificando ⁠desde el año pasado la configuración ⁠de algunos de sus mejoradores de crudo en la principal región petrolera del país, la Faja del Orinoco, para asegurar materia prima para sus refinerías.

Desde enero, ‌y bajo licencias ​estadounidenses recientemente emitidas, Venezuela también complementa la producción nacional de combustibles con importaciones de nafta estadounidense, tanto para diluir el petróleo extrapesado del Orinoco, ‌como para producir gasolina de alto octanaje. (Redacción Reuters)