Refinerías indias dicen que ofertas de crudo venezolano son limitadas, la mayoría se destina a EE. UU.

GOA SUR, India, 27 ene (Reuters) - A las refinerías de petróleo indias sólo se les están ofreciendo pequeños volúmenes de crudo venezolano, ya que la mayor parte del suministro se dirige a Estados Unidos, dijeron el martes cuatro ejecutivos de refinación, lo que ralentiza el regreso del suministro sudamericano al tercer importador mundial.

Las casas comerciales Trafigura y Vitol comenzaron a comercializar petróleo venezolano este mes tras un acuerdo entre Caracas y Washington para que Estados Unidos controle 50 millones de barriles tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, cuyos ingresos irían a un fondo supervisado por Estados Unidos.

Desde entonces, las refinerías indias - Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp y Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd - han estado buscando comprar crudo venezolano.

"No hay ofertas. Los operadores quieren cumplir su compromiso con el mercado estadounidense", dijo un ejecutivo, refiriéndose a Vitol y Trafigura. Los ejecutivos declinaron ser nombrados por no estar autorizados a hablar con los medios de comunicación. Vitol y Trafigura no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

Las refinerías indias también han afirmado anteriormente que los descuentos sobre el crudo venezolano no son lo suficientemente amplios como para que les resulte atractivo comprarlo.

Las empresas comerciales han vendido crudo venezolano a refinerías estadounidenses y europeas como Valero, Phillips 66, Repsol y la refinería Saras de Vitol en Italia.

Un ejecutivo de Bharat Petroleum Corp dijo que planea asociarse con otra empresa para comprar petróleo venezolano, ya que la cantidad que necesita es pequeña, unos 200.000 barriles. (Reporte de Nidhi Verma; Redacción de Florence Tan; Edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)