Refinerías indias esperan recomendación del Gobierno sobre importaciones de crudo ruso: fuentes

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 3 feb (Reuters) - El Gobierno indio no ha ordenado a las refinerías locales que dejen de comprar petróleo ruso y estas necesitarían un periodo de transición para completar las compras ya en ⁠curso, informaron el martes dos fuentes del sector de ⁠la refinación, tras el acuerdo comercial con Washington.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con el primer ministro indio, Narendra Modi, que incluía el cese de las compras de petróleo a Rusia, pero sin dar detalles sobre cómo ⁠y cuándo finalizarían dichas ‌compras por parte ​de la India.

Aunque la India ha ralentizado las compras de petróleo ruso, las refinerías ya han reservado cargamentos que se cargarán en febrero y llegarán ​en marzo, según las fuentes, que se negaron a dar su nombre porque no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Trump dijo ‌que el acuerdo comercial reduciría los aranceles estadounidenses sobre los productos indios del 50% al ‌18%, a cambio de que la India reduzca las barreras comerciales, ​ponga fin a las compras de petróleo ruso y lo importe en su lugar de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela.

Modi acogió con satisfacción la reducción de los aranceles, pero no hizo ninguna mención a la suspensión de las compras de petróleo ruso.

India se convirtió en el principal comprador de crudo ruso con descuento transportado por mar después de que Moscú inició la guerra en Ucrania en 2022, lo que provocó una reacción adversa por parte de las naciones occidentales que impusieron sanciones al sector energético ruso con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú y dificultar la financiación de la guerra.

India reducirá gradualmente las importaciones de petróleo ruso, dijo el martes una tercera fuente, que añadió que una suspensión total perjudicaría ⁠las operaciones de la refinería de Nayara Energy, respaldada por Rusia, con una capacidad de 400.000 barriles diarios. La planta ha dependido exclusivamente del crudo ruso tras las sanciones impuestas por la Unión ​Europea a la empresa el pasado mes de julio.

Sin embargo, Nayara no tiene previsto cargar petróleo ruso en abril, ya que cerrará su refinería durante más de un mes por mantenimiento a partir del 10 de abril, añadió la tercera fuente.

Otras dos refinerías han suspendido los nuevos pedidos en los últimos días tras reservar volúmenes para febrero y marzo, informaron el martes fuentes del sector. Una de las fuentes dijo que su empresa podría retrasar la recogida de los cargamentos de marzo hasta abril para limitar la importación total de petróleo ruso por parte de la India.

Las fuentes, que no quisieron revelar su nombre porque no estaban autorizadas a hablar con los ⁠medios de comunicación, dijeron que las compras futuras dependerían de las directrices del Gobierno.

PREPARATIVOS PARA REDUCIR LAS IMPORTACIONES RUSAS

Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp y Nayara han ​sido compradores habituales de petróleo ruso.

Reliance Industries, que suspendió la compra de petróleo ruso durante un mes, comprará hasta 150.000 barriles diarios a partir de febrero, dijo la semana pasada un ejecutivo de la empresa.

Las cuatro empresas y el Ministerio de Petróleo de la India no respondieron a los correos electrónicos en los que se les pedía su opinión.

La semana pasada, algunas fuentes afirmaron ‍que la India se estaba preparando para reducir las importaciones de petróleo ruso por debajo del millón de barriles diarios, y una de ellas señaló que dichas importaciones acabarían situándose entre 500.000 y 600.000 barriles diarios.

Las importaciones de petróleo ruso de la India alcanzaron su máximo en junio pasado, con alrededor de 2 millones de barriles diarios.

Trump dijo el sábado que la India compraría petróleo venezolano, pero fuentes del sector de la refinación afirmaron el martes que solo Reliance y Nayara tenían la capacidad de refinar grandes volúmenes de crudo pesado. Según afirmaron, las refinerías ​estatales no podían simplemente cambiar al petróleo venezolano y solo podrían sustituir menos del 10% de los suministros rusos.

Las importaciones de petróleo ruso de la India cayeron en diciembre a su nivel más bajo en dos años, según datos de fuentes comerciales.

Las refinerías indias han estado comprando más a países de Oriente Medio, África y Sudamérica a medida que reducen las compras de petróleo ruso, informaron fuentes del ‍sector de la refinación el mes pasado. (Reporte de Nidhi Verma; edición de Edmund Klamann, Raju Gopalakrishnan y Bernadette Baum; Editado en Español por Ricardo Figueroa)