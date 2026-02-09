Refinerías indias evitan el crudo ruso en su apuesta por un acuerdo con EEUU

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 9 feb (Reuters) -

Algunas refinerías indias están evitando comprar petróleo ruso para su entrega en abril y se espera que se mantengan alejadas de este tipo de operaciones durante más tiempo, según fuentes del sector de la refinería y el comercio, una medida que podría ayudar a Nueva Delhi a cerrar un acuerdo comercial con Washington.

Estados Unidos e India se acercaron el viernes a un pacto comercial al anunciar un marco para un acuerdo que esperan concluir en marzo y que reduciría los aranceles y profundizaría la cooperación económica.

Indian Oil, Bharat Petroleum y Reliance Industries no están aceptando ofertas de los operadores para la carga de petróleo ruso en marzo y abril, según un comerciante que se puso en contacto con las refinerías.

Sin embargo, estas refinerías ya habían programado algunas entregas de crudo ruso en marzo, según fuentes del sector. La mayoría de las demás refinerías han dejado de comprar crudo ruso.

TRUMP AFIRMA QUE INDIA SE HA "COMPROMETIDO" A DETENER LAS COMPRAS

Las tres refinerías y el Ministerio de Petróleo no respondieron a las solicitudes de comentarios. El sábado, el ministro de Comercio remitió las preguntas sobre el petróleo ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: "diversificar nuestras fuentes de energía de acuerdo con las condiciones objetivas del mercado y la dinámica internacional en constante evolución es el núcleo de nuestra estrategia" para garantizar la seguridad energética del país más poblado del mundo.

Aunque la declaración de Estados Unidos e India sobre el marco comercial no mencionaba el crudo ruso, el presidente Donald Trump revocó sus aranceles del 25% sobre los productos indios, impuestos por las compras de petróleo ruso, porque, según dijo, Nueva Delhi se había "comprometido a detener directa o indirectamente" la importación de petróleo ruso.

Nueva Delhi no ha anunciado planes para detener las importaciones de petróleo ruso.

India se convirtió en el principal comprador de crudo ruso con descuento transportado por mar después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, lo que provocó una reacción violenta por parte de los países occidentales que habían impuesto sanciones al sector energético ruso con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú y dificultar la financiación de la guerra.

Un comprador habitual de India es la refinería privada Nayara, respaldada por Rusia, que depende exclusivamente del crudo ruso para su refinería de 400.000 barriles diarios. Según algunas fuentes, es posible que se permita a Nayara seguir comprando petróleo ruso porque otros vendedores de crudo se retiraron después de que la Unión Europea sancionara a la refinería en julio.

Nayara tampoco tiene previsto importar crudo ruso en abril debido al cierre de la refinería por mantenimiento durante un mes, según una fuente familiarizada con sus operaciones.

Nayara no respondió a un correo electrónico en el que se le pedía su opinión al respecto.

Las refinerías indias podrían cambiar sus planes y realizar pedidos de petróleo ruso solo si así lo aconseja el Gobierno, según las fuentes.

La orden de Trump indicaba que los funcionarios estadounidenses supervisarían y recomendarían restablecer los aranceles si India reanudaba la compra de petróleo a Rusia.

(Información de Nidhi Verma; edición de William Mallard; edición en español de Jorge Ollero Castela)