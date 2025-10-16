Refinerías indias se preparan para reducir las importaciones de petróleo ruso, según fuentes

Por Nidhi Verma

Algunas refinerías indias se están preparando para recortar las importaciones de petróleo ruso, con expectativas de una reducción gradual, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto, con Estados Unidos presionando a Nueva Delhi para que deje de comprar crudo ruso para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el primer ministro, Narendra Modi, había asegurado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, la principal fuente de importación de petróleo del país asiático.

India dijo el jueves que los dos objetivos principales del país eran garantizar precios estables de la energía y asegurar el suministro.

"Nuestra prioridad constante ha sido salvaguardar los intereses del consumidor indio en un escenario energético volátil. Nuestras políticas de importación se guían enteramente por este objetivo", señaló el comunicado del Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El comunicado no hacía referencia al comentario de Trump sobre las compras de petróleo ruso por parte de India.

CONTRAPARTIDA A LOS ARANCELES ELEVADOS

Responsables indios se encuentran en Washington para mantener conversaciones comerciales, ya que Estados Unidos ha duplicado los aranceles sobre los productos indios para presionar a Nueva Delhi para que reduzca las importaciones de petróleo ruso. Los negociadores estadounidenses han dicho que frenar esas compras sería crucial para reducir la tasa arancelaria india y sellar un acuerdo comercial.

India y China son los dos principales compradores de las exportaciones marítimas de crudo ruso, aprovechando los precios rebajados que Rusia se ha visto obligada a aceptar después de que los compradores europeos rehuyeran las compras y Estados Unidos y la Unión Europea impusieran sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"Así que no estaba contento de que India estuviera comprando petróleo y él (Modi) me aseguró hoy que no comprarán petróleo de Rusia", dijo Trump a los periodistas durante un evento en la Casa Blanca el miércoles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India dijo que estaba discutiendo una cooperación energética más profunda con Estados Unidos.

"La Administración actual ha mostrado interés en profundizar la cooperación energética con India. Las conversaciones continúan", dijo Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las refinerías indias afirmaron que el Gobierno no les ha comunicado formalmente la suspensión de las compras de petróleo ruso, según las fuentes.

Se negaron a dar su nombre dado que no están autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Las fuentes señalaron que sería difícil dejar de comprar petróleo ruso de inmediato, ya que un cambio repentino a la compra de otros crudos haría subir los precios mundiales del petróleo y amenazaría con avivar la inflación.

De abril a septiembre, los seis primeros meses de este año fiscal, India importó 1,75 millones de barriles diarios de crudo ruso, con lo que su cuota se redujo a cerca del 36% de las importaciones totales de petróleo de India, frente al 40% del mismo periodo del año anterior, según datos del Gobierno.

Las importaciones indias de crudo estadounidense aumentaron un 6,8% interanual, hasta 213.000 barriles diarios, lo que representa el 4,3% de las importaciones.

La cuota de petróleo de Oriente Medio en los seis meses anteriores a septiembre de 2025 aumentó del 42% al 45%, según los datos.

