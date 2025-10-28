Refinerías indias suspenden los nuevos pedidos de petróleo ruso a la espera de claridad

Por Nidhi Verma

28 de octubre, HYDERABAD (Reuters) -

Las refinerías indias no han realizado nuevos pedidos de compra de petróleo ruso desde que se impusieron las sanciones, a la espera de que el Gobierno y los proveedores aclaren la situación, dijeron fuentes a Reuters el martes.

Algunas refinerías están recurriendo a los mercados al contado para satisfacer sus necesidades de crudo, dijeron las fuentes, que no quisieron ser citadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación. La empresa estatal Indian Oil ha convocado una licitación para la compra de petróleo, mientras que el conglomerado Reliance Industries ha impulsado las compras en los mercados al contado, según las fuentes.

La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, incluidas nuevas sanciones estadounidenses el jueves contra los dos principales productores de petróleo de Rusia, Lukoil

y Rosneft.

Las refinerías indias están dispuestas a reducir drásticamente las importaciones de petróleo ruso para cumplir con las nuevas sanciones de Estados Unidos, Reuters informó el jueves, eliminando potencialmente un obstáculo importante para un acuerdo comercial con Estados Unidos.

La semana pasada, Reliance, el principal comprador indio de petróleo ruso, dijo que acatará las sanciones, aunque mantendrá su relación con los actuales proveedores de petróleo. Reuters también informó de que la empresa planea dejar de importar petróleo de Rosneft.

"Todavía no hemos hecho pedidos de nuevos cargamentos y hemos cancelado algunos que estaban reservados a comerciantes con vínculos con las entidades sancionadas", dijo una de las fuentes.

"Tenemos que asegurarnos de que nuestras compras no están vinculadas a entidades sancionadas, ya que los bancos no facilitarán los pagos", dijo una tercera fuente.

Otra fuente dijo que su empresa está esperando a ver si puede conseguir cargamentos de comerciantes o entidades no sancionadas.

India compró 1,9 millones de barriles diarios en los nueve primeros meses de 2025, es decir, el 40% de las exportaciones totales de Rusia, según la Agencia Internacional de la Energía.

Las importaciones indias de petróleo ruso entre abril y septiembre cayeron un 8,4% interanual debido a la reducción de los descuentos y a unos suministros más ajustados, mientras que las refinerías buscaron más petróleo de Oriente Medio y Estados Unidos, según fuentes comerciales y datos de transporte marítimo.

(Información de Nidhi Verma, redacción de Urvi Dugar; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)