Reform UK elige a una musulmana como candidata a la alcaldía de Londres

El partido británico antiinmigración Reform UK presentó el miércoles como candidata para las elecciones municipales de Londres de 2028 a Laila Cunningham, una mujer musulmana, exabogada y madre de una familia numerosa.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, elogió a una mujer "elocuente, apasionada, madre", al anunciar a su candidata a la alcaldía de Londres durante una rueda de prensa en Londres.

Laila Cunningham, que nació en Londres hace 48 años y cuyos padres, emigrantes egipcios, llegaron a Reino Unido en la década de 1960, resaltó su "amor" por la capital británica y la "diversidad" de la ciudad.

"Londres es la ciudad más fantástica del mundo, pero no soy ciega respecto a lo que se ha convertido", estimó, lamentando que haya "demasiada" inmigración "en algunos barrios".

El actual alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, que en 2016 se convirtió en el primer musulmán en dirigir la capital, aún no ha indicado si tiene intención de presentarse para un cuarto mandato.

Tras ser elegida en el distrito central de Westminster en 2022, con el Partido Conservador, Laila Cunningham se unió a Reform UK el año pasado, convirtiéndose en la primera concejala municipal de la formación antiinmigración en Londres.

La candidata, una exabogada que trabajó hasta el año pasado para el Servicio de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, tuvo que dimitir de ese puesto tras realizar declaraciones consideradas demasiado partidistas desde el punto de vista político.

Laila Cunningham destaca con frecuencia su papel de madre.

La candidata tuvo cuatro hijos de su primer matrimonio con un francés.

Tras aquel primer enlace, se volvió a casar, teniendo un quinto hijo.

Pero la candidata de Reform UK se considera madre de siete hijos, al incluir los dos que su actual esposo tuvo de una unión anterior.