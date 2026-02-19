Reforma laboral y huelga nacional limitan mercado financiero de Argentina

BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - La plaza financiera argentina se movía de manera selectiva el jueves por el condicionante de una reforma laboral en danza y una huelga sindical en contra de esos cambios, lo que recortaba parcialmente los niveles de liquidez

La Cámara de Diputados votará más tarde una polémica reforma a la ley laboral propuesta por el presidente ultraliberal Javier Milei, que despertó amplias protestas que paralizaban al país sudamericano con una huelga general de 24 horas lanzada por la poderosa Confederación General del Trabajo CGT

Se prevé que el proyecto de ley, que fue aprobado la semana pasada por el Senado, sea modificado en la cámara baja, lo que obligaría a la Cámara Alta a ratificar definitivamente la norma, que cuenta con el respaldo del oficialismo y sus aliados de centroderecha

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,21% a las 1345 GMT, luego de soportar un derrumbe en la ronda previa del 3,3% como reacomodamiento al largo fin de semana del Carnaval que mantuvo inactivo al mercado doméstico al inicio de esta semana

Con ciertos rasgos de prudencia inversora, la bolsa arrastra una caída de casi un 15% en el mes al ritmo de un riesgo país que nuevamente se mueve ligeramente por arriba de los 500 puntos básicos

Por su parte, el peso mayorista se apreciaba un 0,14% a 1.397 por cada dólar con la intervención directa del banco central (BCRA), entidad que solo en febrero ya supera los 1.000 millones de compras de divisas para reforzar sus reservas internacionales en línea al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

La Secretaría de Finanzas de Argentina anunció el miércoles que canjeó títulos con vencimiento a fin de febrero por 1.555 millones de dólares, un 64,3% del valor nominal en circulación, según un comunicado de prensa

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)