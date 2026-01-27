Reforma petrolera en Venezuela se enfrenta a una gran cantidad de propuestas de cambio

27 ene (Reuters) - Una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela recibió propuestas de políticos, abogados y asociaciones energéticas que buscan cambios en una reforma a la principal ley petrolera del país, dijeron fuentes, lo que pone en una carrera contrarreloj a la comisión que busca acelerar la aprobación del proyecto

El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del parlamento, Orlando Camacho, dijo el lunes que habían recibido más de 80 propuestas en el proceso de consulta pública relacionada a la reforma. El funcionario no detalló las sugerencias ni quiénes las presentaron

Se esperaba que la reforma fuera incluida en la agenda de debates de la sesión del martes del parlamento, pero no figura en la que fue distribuida por la Asamblea

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la reforma este mes ante la asamblea, tras un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, y alentó a los legisladores a aprobarla para que el país pueda impulsar la producción y promover la inversión extranjera tras 25 años de estricta nacionalización

Los socios de la estatal PDVSA y los posibles nuevos inversionistas consideran la reforma necesaria, pero abogados y expertos han advertido sobre contradicciones, lenguaje impreciso, regulación laxa y la necesidad de cambiar otras leyes relacionadas para otorgar autonomía a los productores privados y reducir las regalías e impuestos

La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional en una primera votación la semana pasada y comenzó un período de comentarios públicos. La comisión liderada por Camacho ahora debe completar un informe con todas las sugerencias antes de presentar un texto para su votación final, prevista para la próxima semana

Algunos exfuncionarios del gobierno y legisladores de la oposición se han quejado del escaso tiempo para discutir la reforma, especialmente porque los cambios propuestos son profundos y complejos. Algunos de ellos, incluyendo un exministro de petróleo, han dicho que la reforma es inconstitucional

Parte de las críticas también provienen del partido socialista gobernante, según fuentes

En un evento en la sede de PDVSA en Caracas el lunes, la mandataria encargada afirmó que un modelo particular de contrato petrolero —introducido previamente por Nicolás Maduro, quien lo utilizó para negociar con pequeños productores en los últimos años— aseguraría unos US$1.400 millones en inversiones este año, frente a los US$900 millones en 2025

Ese modelo de producción compartida está incluido en la reforma

Sin embargo, muchos ejecutivos y expertos petroleros creen que se necesita una reforma más amplia y duradera para asegurar los US$100.000 millones en inversiones que, según el presidente estadounidense Donald Trump, el país podría recibir tras la captura de Maduro

Washington ha dicho que relajaría las sanciones impuestas al país para promover las inversiones. Sin embargo, solo se han otorgado un par de licencias a casas comerciales para la exportación de petróleo venezolano, mientras empresas estadounidenses como Chevron siguen esperando las autorizaciones para expandir sus negocios. (Redacción Reuters Editado por Javier Leira)