Refuerzan seguridad en estado mexicano de Sinaloa tras ataques, secuestros y llamada con Trump

La seguridad en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) fue reforzada este jueves con 1.600 militares luego de que dos diputados locales fueron atacados a balazos y diez trabajadores de una mina canadiense fueron secuestrados.

Los uniformados fueron desplegados prácticamente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum sostenía una llamada telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, para hablar de seguridad y comercio.

Este distrito mexicano, donde en noviembre pasado ya estaban desplegados unos 11.000 elementos federales, es sacudido desde 2024 por secuestros cotidianos, robos y asesinatos por las disputas entre facciones del poderoso cártel de Sinaloa.

El miércoles, los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos a plena luz del día cuando salían de la sede del Congreso en Culiacán, la capital del estado.

El legislador, de 59 años, se encuentra reportado como "delicado" en terapia intensiva y su compañera, de 55, perdió un ojo, informó este jueves su partido, Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, también el miércoles, la minera canadiense Vizsla Silver denunció que diez de sus trabajadores fueron secuestrados el pasado viernes por desconocidos armados en La Concordia, municipio del sur de Sinaloa donde tiene un complejo.

Sheinbaum, que ha rechazado los amagos de Washington de "atacar por tierra" a los narcotraficantes mexicanos, dijo brevemente en su rueda de prensa matutina que en su conversación telefónica con Trump ambos coincidieron en que van "muy bien" en materia de seguridad.

Sinaloa es considerado uno de los cinco estados más violentos de México, sobre todo desde que en 2024 se desató una guerra intestina en el cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de sus líderes históricos, quien con engaños fue llevado a Estados Unidos por un hijo de su exsocio Joaquín el "Chapo" Guzmán.

Las pugnas dejan más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos, según autoridades.