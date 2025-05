"Refugiados de Harvard": los estudiantes chinos se atrincheran ante el bloqueo de EE.UU.

By Laurie Chen, Larissa Liao

PEKÍN, 23 mayo (Reuters) -

Estudiantes chinos de Harvard estaban cancelando vuelos a casa el viernes y buscando asesoramiento legal sobre su permanencia en Estados Unidos después de que el Gobierno del presidente Donald Trump prohibiera a la famosa universidad inscribir estudiantes extranjeros. La orden, que afirma que la universidad se coordinaba con el Partido Comunista de China, entre otras acusaciones, obligará a los estudiantes extranjeros actuales a transferirse a otras escuelas o perder su estatus legal, y podría ampliarse a otras universidades. Harvard calificó la acción del Gobierno de "ilegal" y dijo estar "plenamente comprometida" con la educación de los estudiantes extranjeros, de los cuales los ciudadanos chinos forman el grupo más numeroso en la universidad elitista de la Ivy League en Cambridge, en el estado de Massachusetts.

"Creo que la comunidad china se siente definitivamente como una entidad más señalada en comparación con otros grupos", dijo Zhang, un joven de 24 años que estudia el doctorado en Física.

"Algunos amigos me aconsejaron que intentara no quedarme en mi alojamiento actual si las cosas se recrudecen, porque creen que es posible que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pueda sacarte de tu apartamento", dijo Zhang, que no dio su nombre de pila por razones de seguridad.

Zhang afirma que muchos de los estudiantes chinos de Harvard están preocupados por la situación de sus visados y sus perspectivas de prácticas, aunque otros creen que es probable que la escuela gane cualquier batalla legal.

El número de estudiantes internacionales chinos en Estados Unidos ha caído a alrededor de 277.000 en 2024 desde un máximo de alrededor de 370.000 en 2019, impulsado en parte por la creciente tensión entre las dos economías más grandes del mundo y un mayor escrutinio del Gobierno estadounidense de algunos estudiantes chinos.

Los ciudadanos chinos representaron una quinta parte de la admisión de estudiantes extranjeros de Harvard en 2024, dice la universidad.

"Nuestros profesores nos han enviado un correo electrónico que está trabajando activamente en una respuesta las próximas 72 horas y pretende negociar con el obierno", dijo Teresa, una estudiante china de posgrado en la Kennedy School de Harvard. Su publicación del viernes en la plataforma Xiaohongshu, similar a Instagram, se titulaba "Refugiada de Harvard".

