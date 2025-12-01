Refugiados de la violencia en Sudán encuentran poca ayuda en la frontera con Chad

Por Reade Levinson

TINE, Chad, 1 dic (Reuters) -

En un campo de tránsito en la frontera entre Chad y Sudán, Najwa Isa Adam, de 32 años, reparte cuencos de pasta y carne a

Ahora compra y prepara comida para las familias de refugiados recién llegadas, con dinero donado por otros refugiados que viven en la ciudad fronteriza de Tine.

El sábado, el Programa Mundial de Alimentos reanudó las distribuciones limitadas de alimentos a madres embarazadas y lactantes y a niños menores de 2 años para prevenir la desnutrición. Pero en un esfuerzo por animar a los refugiados a trasladarse a zonas más seguras, la agencia de ayuda alimentaria de la ONU ha desplazado la mayoría de los recursos a otros campos, más alejados de la frontera, dijo un portavoz.

"No tenemos nada", dijo Nawal Abubakr Abdul Wahab, de 49 años, que fue profesora y huyó el mes pasado durante el ataque. "No tenemos zapatos, nada, ni agua".

Los recortes de Estados Unidos en ayuda exterior son una de las principales razones del déficit de financiación, dijo el portavoz. En 2024, las contribuciones estadounidenses de US$68,4 millones representaban el 32% del presupuesto total de ACNUR. Este año, las contribuciones estadounidenses han descendido a US$35,6 millones, alrededor del 10% del presupuesto total, que ha aumentado junto con las necesidades humanitarias. El Departamento de Estado y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Magatte Guisse, representante de ACNUR en Chad.

