Refugiados sirios que el papa Francisco llevó a Roma rezan por él mientras reconstruyen su vida

ROMA (AP) — Justo antes de romper el ayuno del Ramadán el domingo por la noche, Hasan Zaheda jugó al baloncesto con su hijo en el pequeño patio de su apartamento en el nivel del sótano a las afueras de Roma, donde la familia refugiada está reconstruyendo su vida.

No tienen fotos de su Siria natal. Huyeron de Damasco en el apogeo de la guerra civil con sólo una muda de ropa, pañales y leche para su hijo pequeño. Pero hay una foto enmarcada de cuando su hijo Riad conoció al papa Francisco, que les llevó a ellos y a otras dos familias musulmanas de vuelta a Italia desde los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos hace casi una década.

“Es un regalo del paraíso”, dijo Zaheda el domingo riendo. “El papa Francisco, un regalo de nuestro Dios, que Dios nos envió para salvarnos”.

Mientras los Zaheda comenzaban a celebrar el mes sagrado del Ramadán, Francisco, de 88 años, iniciaba su tercera semana de lucha contra la neumonía en un hospital no muy lejos. Lo mínimo que pueden hacer, dijo la familia, es estar cerca de él en oración día y noche.

“Buscamos su parte médico todos los días”, comentó la madre, Nour Essa, de 39 años, tras recordar el encuentro repentino con el pontífice en Lesbos. “Lo que más me sorprendió es que el padre de la Iglesia era un hombre modesto, que no tenía prejuicios, abierto hacia otras etnias y religiones”.

La familia viajó en el avión del papa, uno de los momentos más visibles de defensa de los migrantes que marcaron el papado de Francisco. Los Zaheda recuerdan cómo el papa acarició amablemente la cabeza de Riad mientras pasaba por el pasillo para hablar con los periodistas.

Pero, “milagroso” como les pareció, fue apenas el comienzo de una nueva vida en Italia a la que aún se están adaptando.

Essa, bióloga, y Zaheda, arquitecto que trabajaba como funcionario público en Damasco, decidieron dejar Siria en 2015 después de que él fuera reclutado para el servicio militar. Vendieron su casa para pagar a un contrabandista, caminaron por la noche tratando de no hacer ruido en el desierto y, en un momento dado, viajaron durante diez horas en diferentes camiones.

Después de atravesar con dificultades territorio controlado por el grupo Estado Islámico, lograron llegar a Turquía y luego tuvieron tres intentos fallidos de llegar a las islas griegas en barco antes de llegar a Lesbos a principios de 2016.

“Siempre agradezco a Dios que mi hijo fuera tan pequeño y que no tiene recuerdos de todas estas cosas”, dijo Essa mientras Riad veía una telenovela siria en la sala de estar abarrotada con su abuelo, quien huyó aproximadamente un año después que ellos. En las paredes, las inquietantes pinturas de Hasan de rostros blancos contra un fondo negro y rojo cuentan las vívidas memorias de los padres.

Después de más de un mes en un campamento de Lesbos, una extraña se acercó a la familia para una entrevista: Daniela Pompei, la jefa de migración e integración de la organización benéfica católica Sant’Egidio.

Se le había encomendado la tarea de encontrar familias con la documentación adecuada que Francisco pudiera llevar de regreso a Roma con él, y les pidió que tomaran una decisión en el acto. Aceptaron, y la organización, con fondos del Vaticano, finalmente llevó a más de 300 refugiados de Grecia y 150 de otro viaje papal a Chipre en 2021.

El objetivo de Sant’Egidio era evitar que los migrantes realizaran viajes más largos por mar a través de diferentes rutas en el Mediterráneo, donde han muerto decenas de miles de solicitantes de asilo dispuestos a “morir por la esperanza” a lo largo de los años, dijo Pompei.

Pero la verdadera prueba ha sido la integración, desde la tramitación de sus casos de asilo hasta el aprendizaje del italiano, la escolarización y la búsqueda de empleo. Iniciativas como la del papa marcan una gran diferencia porque envían un mensaje a los refugiados de que sus nuevas comunidades están dispuestas a acogerlos, a pesar de las diferencias de fe.

“El papa ha apelado durante mucho tiempo a las parroquias para que abran sus puertas, para acoger al menos a una familia en cada parroquia, para empujarnos a nosotros, los católicos, a contrarrestar lo que él llamó, con un término muy fuerte en Lampedusa, ‘la globalización de la indiferencia’”, dijo Pompei.

Con el característico acento romano que han adquirido, los padres Zaheda contaron sus desafíos: tener que reinscribirse en la universidad para que sus títulos sean reconocidos, ayudar a sus familias a llegar a Europa, cuidar de su hijo.

Trabajando o estudiando 12 horas al día, rara vez tienen tiempo para socializar con otras familias sirias y los migrantes que constituyen la mayoría de sus vecinos en los modestos edificios de apartamentos de ladrillo, así como la mayoría de los compañeros de clase de Riad.

Su mejor amigo es de Ecuador, y Riad planea estudiar español en la escuela secundaria. Se ha unido a un equipo local de baloncesto, y fotos de la cancha adornan su dormitorio, donde cuelga una gran bandera siria junto a su litera. Le gusta leer “El Principito” en inglés, pero su árabe es endeble, a pesar de que pasa la mayor parte de las tardes con su abuelo, al que le encanta dibujar iglesias locales.

Para el iftar del domingo – la comida que rompe el ayuno del día – la familia adornó una pequeña mesa con ensalada tisiyeh de yogur y garbanzos y pizza para llevar con sabores romanos típicos como flores de calabacín y anchoas.

Mientras Riad empacaba su mochila para la semana escolar, sus padres dijeron que su futuro depende del pequeño – por quien probablemente se quedarán en Italia, en lugar de reunirse con familiares en Francia o regresar a una Siria que probablemente no podrían reconocer.

“Siempre deseo que él pueda construir su futuro, que pueda establecerse como el hijo de un migrante indocumentado que llegó a Italia y que quería dejar su huella en un nuevo país”, dijo Zaheda.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.