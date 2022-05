"Regalé demasiados puntos", lamenta Tsitsipas tras ser eliminado en Roland Garros

"Fallé muchos restos y regalé di demasiados puntos regalados sin darme realmente la posibilidad de luchar" por la victoria, lamentó el griego Stefanos Tsitsipas (N.4) tras perder este lunes en los octavos de final de Roland Garros contra el joven danés Holger Rune.

"Él ha hecho un gran partido, pero yo no pude controlar al quedar muy lejos de la línea de fondo", analizó el finalista del torneo parisino en la edición anterior y gran favorito para repetir final este año, ya que estaba por el otro lado del cuadro que Djokovic, Nadal, Alcaraz y Zverev.

"He sido otro jugador cuando he conseguido jugar más avanzado en la pista y golpear antes sus servicios", añadió el griego de 23 años.

Por el contrario, Rune "se ha sentido muy cómodo, no había nada de lo que yo hacía que le pusiese en problemas, no le metía presión, era un poco ridículo".

"Pero soy cabezón, no quise cambiar nada de lo que me había ayudado antes porque me había dado buenos resultados. Debería haberme adaptado mucho antes", admitió. "Y cuando lo hice era demasiado tarde, estaba sentenciado".

Ganador en Montecarlo, finalista en Roma y semifinalista en Madrid, Tsitsipas ha realizado una temporada muy buena en tierra, pese a que ha sido derrotado por los dos jóvenes llamados a dominar el tenis en los próximos años: el español Carlos Alcaraz y Rune.

"No me preocupa. Ahora que me han ganado, quiero revancha", aseguró Tsitsipas, que ahora jugará la máxima cantidad de torneos posible en hierba para preparar Wimbledon (27 junio al 10 de julio), pese a que nunca ha tenido grandes resultados en la prueba londinense.

ig/jde/mcd/iga