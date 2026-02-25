Régimen de excepción en El Salvador cumple cuatro años

La medida suspende derechos constitucionales fundamentales, como la limitación temporal de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.

Apoyando la decisión, el diputado oficialista Christian Guevara advirtió: "Las pandillas están debilitadas, pero existen; no han desaparecido. Cuando una enfermedad regresa, lo hace con mayor agresividad".

Su colega Caleb Navarro justificó las detenciones describiendo a los delincuentes como "personas completamente retorcidas que no tienen esperanza de recuperación".

Mientras el gobierno celebra las más de 90.000 detenciones, organizaciones humanitarias denuncian arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

El vicepresidente Félix Ulloa admitió la necesidad de reducir el margen de error, confirmando la liberación de 8.000 personas cuya inocencia ha sido comprobada. (ANSA).