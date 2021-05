Regina King dirigirá la película del cómic Bitter Root

La saga de cómics Bitter Root dará el salto a la gran pantalla. Legendary prepara una película sobre la aclamada serie de Image Comic, cinta que estará dirigida por Regina King.

Según Deadline, la realizadora también ejercerá como productora a través de su compañía, Royal Ties. El director de Black Panther, Ryan Coogler, y otros miembros de Proximity Media también participarán como productores en Bitter Root. Bryan Edward Hill, quien trabajó anteriormente en Ash vs the Evil Dead y Titans, actualmente está reescribiendo el guion a partir de un borrador. Por el momento, se desconoce cuándo comenzará la grabación.

Bitter Root fue creada por David F. Walker, Sanford Greene y Chuck Brown en 2018. La historia se desarrolla durante el Renacimiento de Harlem en la década de 1920 y sigue a la familia Sangerye, un clan de cazadores de monstruos que han sido golpeados por la tragedia.

Los protagonistas se enfrentan a una oscura amenaza que acecha la ciudad de Nueva York. Durante generaciones, los Sangerye han cazado y curado a los infectados por una fuerza sobrenatural que se alimenta de los prejuicios de la época, transformando a los seres humanos en horribles monstruos.

Con la mayoría de la familia muerta y los Sangerye supervivientes en desacuerdo entre salvar o matar a las criaturas, deben curar las heridas del pasado con la esperanza de frustrar una invasión. La serie cuenta con 24 números publicados hasta la fecha y ha sido aplaudida por abordar los conflictos raciales. El cómic fue nominado al premio Eisner a mejor nueva serie y al galardón Ringo a mejor serie.

King no para de encadenar éxitos. Además de arrasar como protagonista de Watchmen, en 2019 se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto por El blues de Beale Street. También ha sido nominada al Globo de Oro como mejor directora por Una noche en Miami. Su próximo proyecto como actriz es The Harder They Fall, cuyo estreno está previsto para este año.

