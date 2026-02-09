Regina Martínez, la doctora que paseaba perros para ser olímpica

Después de las larguísimas jornadas en el servicio de urgencias del hospital, la doctora mexicana Regina Martínez paseaba y cuidaba perros en su poco tiempo libre: tenía que ahorrar todo lo posible para competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

No es fácil ser esquiadora de fondo en Miami, donde la nieve solo aparece en las películas navideñas, y para eso Regina tenía que viajar frecuentemente y pasar temporadas en lugares donde sí poder practicar su deporte, además de adquirir el costoso material que necesitaba para ello.

Pero su historia con el esquí de fondo no empezó en Florida, sino en otro lugar mucho más frío de Estados Unidos, Minnesota, donde estudió Medicina.

Fue allí donde vio los Juegos de Pyeongchang 2018 y la historia de su compatriota Germán Madrazo, que atrajo entonces la atención mundial al competir en esa cita olímpica con 43 años y después de aprender a esquiar apenas un año antes.

"El esquí me salvó la vida"

"Yo estaba lejos de casa, en Minnesota, con unos inviernos muy fuertes y los días muy cortos. Me dio depresión estacional. Vi entonces la historia de Germán y llegó para mí como una salvación. El esquí me salvó la vida, me dio la oportunidad de no sentirme tan atrapada", cuenta en una entrevista con la AFP esta doctora de 33 años.

Asesorada por el propio Madrazo, con el que contactó por internet, se lanzó a la aventura.

Pero con el tiempo le surgió una oportunidad laboral que le envió a Miami, donde ya no podía esquiar, pero no renunció al sueño de llegar a los Juegos Olímpicos y se propuso ahorrar todo lo posible para viajar a sitios con nieve donde entrenar.

"Durante la residencia (como doctora en el hospital) me puse a caminar perros. También a cuidarlos en una especie de hotelito para perros. Iba ahorrando además el 60 o 70% de lo que ganaba en el hospital. Con todo ese esfuerzo pude comprar el material con el que vengo a los Juegos Olímpicos o irme a entrenar a otros lugares", relata.

Mientras, continúa con su trabajo como médica urgentista, trabajando por temporadas en distintos puntos de Estados Unidos, especialmente en lugares donde residen comunidades latinoamericanas o personas con menos recursos.

"Trabajar en las urgencias es algo que puede ser muy duro, ves muerte casi todos los días. No hay mucho agradecimiento, pero es normal; cuando vas a las urgencias puede que estés viviendo uno de los peores días de tu vida. Ser doctora en las urgencias es algo que te quita mucho, el burnout es algo real. Pero también puede ser muy bonito", afirma.

Ha podido estar ya en tres Mundiales de esquí de fondo, con un 77º lugar como actuación más destacada, en los 10 km con salida clásica de la cita del año pasado en Trondheim (Noruega), en el país de su entrenador.

Pionera para México

Regina está, sobre todo, disfrutando de cada momento del proceso olímpico.

El mes pasado fue recibida junto a otros compañeros de delegación por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el viernes vivió uno de los momentos más especiales para cualquier deportista olímpico, el desfile de la apertura.

Cuenta ya los días para su debut olímpico este jueves en Tesero, en la prueba de 10 km con salida a intervalos libres, pero se libera de toda presión.

"Es una hazaña para mí estar aquí, trabajando 80 horas a la semana en el hospital, con turnos nocturnos, paseando perritos, sin tener dinero, empezando en esto con 28 años. He logrado que por primera vez haya una mexicana en el esquí de fondo y esa hazaña ya es un oro en mi corazón", se entusiasma.