Región de Brasil recibe más lluvia mientras cifra de muertos por inundaciones sube a 53

RÍO DE JANEIRO (AP) — Los residentes del estado brasileño de Minas Gerais se encontraron con carreteras y comercios cerrados y calles bajo agua el jueves, tras nuevas lluvias intensas durante la noche, mientras el número de muertos por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra llegó a 53, informaron las autoridades.

Los rescatistas continuaron buscando víctimas en el tercer día desde que la catástrofe comenzó a última hora del lunes, provocando inundaciones, deslizamientos, derrumbes de viviendas y el cierre de escuelas.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais indicó que 15 personas siguen desaparecidas y que más de 230 han sido rescatadas.

El instituto de meteorología de Brasil, Inmet, informó el jueves por la mañana que se pronosticaban más lluvias con vientos fuertes, y advirtió del riesgo de cortes de energía, caída de ramas de árboles, inundaciones y descargas de rayos.

“Esta mañana, todas las tiendas del centro de la ciudad están siendo limpiadas otra vez. La tormenta del lunes ya causó daños, y a primera hora de hoy hubo aún más daños”, afirmó el reverendo Ananias Simões, pastor de una iglesia en Juiz de Fora, la ciudad más afectada.

Todas las víctimas han sido halladas en Juiz de Fora y Uba, a unos 310 kilómetros (192 millas) al norte de Rio de Janeiro.

Simões, cuya iglesia está brindando refugio y suministros a las víctimas, señaló que muchas carreteras estaban cerradas ante la expectativa de más lluvias intensas. Pese a las dificultades logísticas, planeaba ir a la zona norte de la ciudad, gravemente afectada, para entregar alimentos y agua.

“La situación es muy caótica”, expresó. “Todos están haciendo lo posible para asegurarse de que todos se mantengan a salvo”.

El cuerpo de bomberos ha recomendado a los residentes que busquen señales de que sus propiedades pudieron haber sufrido daños o están en riesgo de colapso, como grietas en paredes abombadas, fisuras y puertas y ventanas atascadas. En el exterior, el agua lodosa que baja por las laderas, los árboles y postes de servicios inclinados y los crujidos que provienen del suelo son señales de peligro inminente, indicó.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en redes sociales el martes que se han desplegado fuerzas de seguridad en misiones de rescate y que están brindando asistencia inmediata a la población afectada por la lluvia.

Los científicos afirman que el clima extremo ocurre con mayor frecuencia debido al cambio climático causado por el ser humano.

Las inundaciones masivas en Rio Grande do Sul en mayo de 2024 provocaron la muerte de al menos 185 personas y devastaron casi todo lo necesario para la actividad económica, desde comercios hasta fábricas, granjas y ranchos. Las pérdidas financieras superaron los 10.000 millones de reales (1.900 millones de dólares).

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.