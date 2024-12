Región de los Grandes Lagos recibirá más nieve tras fin de semana de duras condiciones

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Después de que los viajeros de Estados Unidos lidiaran contra un duro clima invernal el fin de semana para regresar a casa tras el feriado de Acción de Gracias, los habitantes de la región de los Grandes Lagos enfrentaban la perspectiva de más nieve durante la semana, advirtieron los meteorólogos.

Se esperaban nevadas en la región durante la noche hasta el lunes por la mañana y de nuevo el miércoles y jueves, además de vientos racheados y temperaturas bajo cero, dijo el Servicio Meteorológico Nacional el domingo.

Durante el fin de semana cayeron varios centímetros de nieve provocada por un efecto lacustre en el norte del estado de Nueva York, lo que incluía 1,2 metros (casi 4 pies) cerca del Lago Ontario y partes de Pensilvania y Michigan.

Las nevadas de efecto lacustre se deben al aire cálido y húmedo que sopla a través de un cuerpo de agua y se mezcla con aire más frío y seco, creando bandas estrechas de ventiscas a menudo intensas en tierra.

Los aficionados desafiaron las nevadas y las temperaturas gélidas durante el juego nocturno de la NFL del domingo en Buffalo, Nueva York, contra los San Francisco 49ers.

Los Bills de la NFL dijeron que la organización pagaría 20 dólares por hora y proporcionaría comida y bebidas calientes a los que palearan nieve.

La tormenta de efecto lacustre comenzó a afectar el área el sábado cerca del estadio de los Bills en Orchard Park, Nueva York. Aunque la tormenta se desplazó al sur del estadio al mediodía del domingo, la nieve continuó cayendo de manera intermitente durante el día. Las nevadas comenzaron a intensificarse justo antes del inicio del juego. El juego se disputó en condiciones frías, con una temperatura de 3 grados Celsius bajo cero (27 grados Fahrenheit) al inicio del juego, con una sensación térmica de -8 ºC (17 ºF). Los Bills suelen jugar en condiciones similares en casa hacia el final de la temporada.

Tim LoTemple, que tiene un abono de temporada de los Bills de Rochester, Nueva York, y forma parte de la ferviente base de aficionados conocida como “Bills Mafia”, dijo que las temperaturas gélidas y la nieve energizan a los jugadores y aficionados. Sin embargo, el juego contra los 49ers fue prácticamente tibio en comparación con encuentros anteriores en el Highmark Stadium.

“Nos encanta la nieve por aquí. Ya sabe cómo es la Mafia de los Bills, nos encanta el frío”, dijo desde una fiesta en el estacionamiento. “Esto no es nada comparado con lo que hemos visto antes”.

Pero para Jake Dyer, un aficionado de los Indianapolis Colts que visitaba desde el sur de California, un juego en clima frío es una rareza.

“Lo único para lo que no me preparé fue para los zapatos. Me puse doble de todo lo demás, pero tengo los pies fríos”, dijo. “Mucho respeto por cualquiera que venga. Cualquiera puede quedarse en casa, cómodo en su silla para ver este juego”.

Se esperaba que cayeran entre 30,5 y 61 cm (de uno a dos pies) de nieve más en el oeste de Nueva York, y de 61 a 91 cm (de 2 a 3 pies) adicionales en el norte de Nueva York, dijo el domingo la oficina de la gobernadora, Kathy Hochul.

La semana pasada, una ráfaga de aire ártico llevó duras temperaturas de entre 6 y 12 grados Celsius (de 10 a 20 grados Fahrenheit) por debajo de la media a las Llanuras del Norte, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba que el aire frío se moviera sobre el tercio oriental de Estados Unidos para el lunes, con temperaturas unos 6 grados por debajo de la media.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una proclamación de emergencia por desastre el sábado y dijo que partes del condado de Erie en el noroeste recibieron casi 61 cm (2 pies) de nieve, con previsiones de más hasta la noche del lunes. Debido a la emergencia por nieve en la ciudad de Erie, el Ayuntamiento permanecería cerrado al público el lunes y martes.

Partes de Michigan fueron azotadas por la nieve de efecto lacustre mientras bandas que salían del Lago Superior enterraban partes de la Península Superior bajo 61 cm (2 pies) o más, dijo Lily Chapman, una meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Cayeron 69 cm (27 pulgadas) de nieve al noreste de Ironwood, en los confines occidentales de la Península Superior. Más de 30,5 cm (un pie) podrían caer sobre la Península Superior oriental hasta el lunes por la mañana, dijo Chapman el sábado.

Una ligera capa de nieve cayó en el este de Kentucky y Virginia Occidental, creando un hermoso telón de fondo para las decoraciones navideñas y una buena práctica para los equipos de carreteras.

En los próximos días, se espera que las temperaturas mínimas en los Apalaches bajen de 6 a 12 grados Celsius (entre 10 y 20 grados Fahrenheit).

Thompson informó desde Buffalo, Nueva York, y Anna from Lowville, Nueva York. Ron Todt en Filadelfia, Sophia Tareen en Chicago, Susan Haigh en Norwich, Connecticut, John Wawrow en Orchard Park, Nueva York, and Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

