Región rusa declara emergencia tras daños causados por nevadas tempranas en los cultivos

Moscú, 21 oct (Reuters) - Omsk, una de las principales regiones productoras de cereales de Siberia, declaró el estado de emergencia debido al impacto de las nevadas tempranas en los cultivos, informó el martes el gobernador regional, Vitaly Khotsenko, en la aplicación de mensajería Telegram.

Las graves condiciones meteorológicas del año pasado destruyeron una parte importante de las cosechas rusas en todo el país.

Este año también han surgido problemas en varias regiones, entre ellas en el sur y Siberia. El estado de emergencia permite a los agricultores recibir pagos del seguro.

"Seguimos con la campaña de recolección. Durante la reunión se tomó la decisión de declarar el estado de emergencia en toda la región para que los agricultores puedan ponerse en contacto con las compañías de seguros", declaró Khotsenko tras una reunión sobre la campaña de recolección.

Previamente en el año, el anegamiento del suelo y las tempranas nevadas llevaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia en 16 distritos de la región, y sigue vigente en tres. Los cultivos que cubren una superficie de 420.000 hectáreas siguen bajo la nieve, según el gobernador.

La cosecha de cereales y legumbres en la región de Omsk ascendió a 3,8 millones de toneladas en 2024, lo que la sitúa en el puesto 12 del país por volumen.

Hasta el martes ya se habían cosechado en la región más de 3,4 millones de toneladas de grano.

Los altos rendimientos en Siberia han sido una de las principales razones por las que los analistas han elevado las previsiones de cosecha en los últimos meses. (Reportaje de Olga Popova; Editado en español por Juana Casas)