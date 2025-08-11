Regiones del centro y sur de Irak sufren un apagón

BAGDAD, 11 ago (Reuters) - Un apagón afectó el lunes a las regiones del centro y el sur de Irak y el Ministerio de Electricidad comenzó a restablecer más tarde el suministro energético de manera gradual, según informó la agencia estatal de noticias.

Fuentes del ministerio habían dicho antes a Reuters que una parada repentina en la central eléctrica de Hamidiya, en la provincia occidental de Anbar, provocó un fallo en la red de transmisión. La temperatura en la capital, Bagdad, alcanzó el lunes una máxima de 47 grados centígrados.

"Esta tarde se ha producido un apagón de emergencia en las líneas de transmisión de energía, lo que ha provocado cortes generalizados en toda la red eléctrica nacional", dijo Mohammed Nehme, subsecretario del Ministerio de Electricidad para Asuntos de Producción, en un comunicado posterior.

"Nuestros equipos técnicos trabajan actualmente para solucionar el fallo y restablecer el suministro. Han empezado a restablecer de manera gradual la energía y el servicio quedará totalmente restablecido en las próximas horas", agregó.

El presidente de la comisión de energía del Parlamento iraquí dijo en un comunicado que el apagón no afectó a la región semiautónoma del Kurdistán.

Durante años, muchos iraquíes han dependido de generadores privados para obtener energía, ya que la electricidad suministrada por el gobierno sólo estaba disponible de forma intermitente. Otros han recurrido a la energía solar para cubrir sus necesidades de electricidad.

No fue posible contactar de inmediato con el Ministerio del Petróleo para comentar la situación. El Ministerio de Electricidad afirmó que está trabajando en "modo de emergencia total" para restaurar la energía, informó la agencia estatal de noticias.

Irak, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y uno de los principales productores mundiales de crudo, lleva intentando suministrar energía a sus ciudadanos desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que derrocó a Sadam Husein.

No obstante, la agitación subsiguiente, la falta de inversión y la mala gestión han dejado la red nacional incapaz de hacer frente a la demanda.

(Reporte de Muayad Kenany y Tala Ramadan; escrito por Yousef Saba y Hatem Maher; editado en español por Carlos Serrano)