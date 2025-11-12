Regiones ucranianas bajo control ruso representan el 3% de la cosecha de Rusia, dice Moscú

MOSCÚ, 12 nov (Reuters) - Moscú dijo el miércoles que alrededor del 3% de la cosecha total de grano de Rusia procederá de sus "nuevos territorios" en Ucrania este año, la misma cifra que el año pasado a pesar de una sequía allí y en las regiones colindantes durante el verano boreal.

La ministra de Agricultura rusa, Oksana Lut, dijo que las regiones de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, que Rusia controla en gran parte, cosecharon unos 4 millones de toneladas de grano, algo menos que en 2024, y 600.000 toneladas de semillas oleaginosas de unos 3 millones de hectáreas de tierra.

Rusia se refiere a las cuatro regiones como "nuevos territorios"; internacionalmente siguen siendo reconocidas como ucranianas.

Ucrania considera que todo el grano producido en las cuatro regiones y en Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha sido robado por Moscú, y pide regularmente a sus aliados occidentales que sancionen a los importadores del mismo.

Lut dijo que las subvenciones estatales a los agricultores de las regiones habían aumentado un 70% en 2025, el tercer año completo de control de Rusia. Rusia espera cosechar 135 millones de toneladas de grano en total este año.

En su intervención en el Parlamento, Lut dijo que desde el inicio de la campaña militar en Ucrania en 2022, Rusia había retirado minas de unas 200.000 hectáreas de tierra en las regiones, aumentando el banco de tierras cultivables. Agregó que la retirada de minas explosivas continuaba. (Reporte de Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)