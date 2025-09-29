Registrado un incendio en un buque por un ataque "no identificado" frente a las costas de Yemen
Registrado un incendio en un buque por un ataque "no identificado" frente a las costas de Yemen
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un buque que navegaba frente a las costas de Yemen, en el golfo de Adén, ha sido atacado este lunes, según ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). El organismo británico, que ha indicado que la embarcación ha registrado un incendio a bordo tras ser alcanzada por "un objeto no identificado", no ha dado detalles sobre el lugar de procedencia de la embarcación ni los posibles autores del ataque, que se habría producido poco antes de las 13.00 (hora local).
"Las autoridades están investigando. Se ha pedido a los barcos que atraviesan la zona actuar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa", recoge el texto, que incluye información de "autoridades militares".
Aunque los rebeldes yemeníes no se han atribuido de momento la autoría del ataque, podrían haberse visto implicados dado que estos incidentes tienen lugar en pleno aumento de la ofensiva por parte de los hutíes contra objetivos israelíes en el golfo de Adén y el mar Rojo, donde han prometido destruir los intereses israelíes en señal de protesta por la ofensiva en Gaza.
Otras noticias de Incendio
- 1
Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder
- 2
Cuando a los narcos no les alcanza con matar y usan la crueldad para demarcar territorios y enviar mensajes
- 3
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta
- 4
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital