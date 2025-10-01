Registrado un incendio en una importante refinería en la región rusa de Yaroslavl

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una importante refinería situada en la región rusa de Yaroslavl ha registrado un incendio en las últimas horas, según han confirmado las autoridades, que han descartado que las llamas sean consecuencia de un ataque con drones por parte de Ucrania.

"Hoy se ha desatado un incendio en una refinería. Los residentes estaban preocupados por si podía ser resultado de un ataque con drones. No es así", ha dicho el gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, a través de un mensaje en su cuenta en Telegram.

"No se han registrado ataques con drones hoy. El incendio fue obra de una persona. Los servicios de emergencia ya están trabajando para extinguirlo", ha manifestado, sin pronunciarse sobre daños o víctimas.

Por su parte, un edificio en una zona industrial en Rostov ha sido alcanzado por un dron, según el gobernador de esta región rusa, Yuri Sliusar, quien ha afirmado que las llamas afectan al tejado del inmueble.

"Los equipos de emergencia extinguieron el incendio. Nadie ha resultado herido", ha zanjado.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que los sistemas de defensa aérea han derribado durante las últimas horas 20 drones ucranianos, incluidos ocho en Bélgorod y ocho en Rostov. A ellos se suman tres aparatos interceptados en Saratov y uno en Vorónezh, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estos ataques.