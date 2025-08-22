Registrado un terremoto de 7,5 en las aguas entre la Antártida y el extremo sur de Sudamérica
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter ha sacudido este jueves el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile, en el extremo sur del contintente sudamericano, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El seísmo ha sido registrado a las 22.16 horas (hora local de Chile, 4.16 horas en la península ibérica), sin que de momento haya sido declarada la alerta de tsunami ni se tenga constancia de víctimas.
El USGS ha situado el epicentro del terremoto a unos 710 kilómetros al sur de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, a una profundidad de 10,8 kilómetros. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha elevado la magnitud del seísmo a 8,0 en la escala de Ritcher y ha instado a "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional" ante el peligro de que origine un tsunami.
