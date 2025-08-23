Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en Rota en la noche de este viernes sin daños ni heridos
ROTA (CÁDIZ), 23 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio gaditano de Rota, ha sido registrado en la noche de este viernes sin que, por el momento, se haya reportado ningún daño material ni personal. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado recogido por Europa Press, la sacudida ha sido percibida únicamente por un vecino de la localidad, quien alertó a los servicios de emergencia tras el seísmo, que se ha producido a las 23:03 horas cerca de la Base Naval. Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional indica en su página web, también consultada por esta agencia, que el epicentro del terremoto se ha localizado en una latitud de 36 grados norte y una longitud de seis grados oeste.
