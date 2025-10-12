Rego apuesta por estrechar lazos entre España y Jordania en materia de juventud

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este domingo que se debe garantizar infancias libres de violencia, entornos digitales seguros y afrontar el desafío de la emancipación de las personas jóvenes. Así lo ha expresado durante las reuniones que ha mantenido con los ministros jordanos de Juventud y de Desarrollo Social, Raed Afash al-Adwani y Wafaa Bani Mustafa, respectivamente. Durante la primera de ellas, Rego y su homólogo jordano han coincidido en la necesidad de fomentar la participación de los jóvenes en los asuntos públicos. Asimismo, ambos han expresado su voluntad de estrechar lazos entre España y Jordania en materia de juventud en el marco del acuerdo de Asociación Estratégica firmado por los dos países el pasado mes de junio. Durante el encuentro con la ministra de Desarrollo Social, encargada del departamento de Infancia, la ministra Rego ha subrayado el trabajo del Gobierno de España en la lucha contra la violencia en la infancia. En este sentido, ha recordado que esta semana el ministerio de Juventud e Infancia ha presentado el estudio de 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia'. "Este informe presenta datos dolorosos que nos permiten concluir que la violencia contra niños, niñas y adolescentes no es un asunto privado, sino una cuestión de país que debe ser abordada por las administraciones públicas", ha señalado. Asimismo, ha informado a su homóloga jordana que su departamento trabaja para ampliar la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y ambas se han emplazado a seguir trabajando, en el ámbito de las Naciones Unidas, en la Alianza Global Pathfinding para Poner Fin a la Violencia contra los Niños. ENTORNOS DIGITALES Rego también ha expresado la preocupación de su ministerio por garantizar entornos digitales seguros para las personas menores de edad. En esta línea, se ha comprometido a compartir con el Ministerio de Desarrollo Social de Jordania el informe del grupo de especialistas creado por España para la elaboración de la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Además, ambas mandatarias se han comprometido a establecer alianzas para impulsar iniciativas, a nivel internacional, en el seno de la ONU. Tanto el ministro jordano de Juventud como la titular de Desarrollo Social han agradecido el papel de España en la lucha contra el genocidio en Gaza y su rol para lograr la paz en la Franja. ENCUENTROS CON REGUFIADAS PALESTINAS A lo largo del día de hoy, la ministra de Juventud e Infancia acudirá al centro de formación de UNRWA en Wadi Seer (Amán), donde mantendrá encuentros con su alumnado, jóvenes refugiados y refugiadas palestinas, además de con personal de la organización de las Naciones Unidas. Durante la tarde, visitará los almacenes de la UNRWA donde se encuentra la ayuda humanitaria destinada a la población gazatí.