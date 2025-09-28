Rego cree que aún “se pueden hacer más cosas” por Palestina y reitera una ruptura total de relaciones con Israel

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este domingo que, si bien el Gobierno ha tomado "decisiones importantes", aún "se pueden hacer más cosas" ante la situación en la Franja de Gaza, y ha reiterado la necesidad de una ruptura total de relaciones con Israel.

"Considero que se pueden hacer más cosas, que tenemos que seguir siendo absolutamente inflexibles con lo que está sucediendo con el genocidio en Gaza, hay que seguir presionando y hay que seguir tomando medidas para aislar completamente a los genocidas", ha trasladado en una entrevista en 'France24', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado tras ser preguntada por si considera que el Ejecutivo ha hecho lo suficiente respecto a Palestina, alegando que el papel de la comunidad internacional es "determinante" para ello y abogando de nuevo por "romper completamente todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas, deportivas, culturales, cualquier evento": "Hay que romper con Israel porque es una de las maneras en las que la presión internacional puede contribuir a que acabe cuanto antes este genocidio".

Cuestionada también por los recientes reconocimientos del Estado palestino por parte de Francia y Reino Unido, ha apuntado que se trata de un gesto "que tiene su importancia" pero que "no va a acabar con el genocidio", y que lo que puede lograr que acabe es "romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel".

"Aislar verdaderamente a quien perpetra el genocidio y dejar de financiar de manera directa o indirecta cualquier acción que termine sustentando al genocidio. Y esto pasa por la ruptura total de relaciones comerciales, económicas y diplomáticas", ha remarcado.

Respecto a esto último, frente a la discordancia entre Sumar y PSOE dentro del Gobierno a la hora de romper relaciones diplomáticas con Israel, la ministra ha indicado que ambas formaciones tienen, a su juicio, un "enfoque común" en el Ejecutivo que "tiene que ver con parar el genocidio".

"Es verdad que el hecho de que nosotros estemos dentro del Gobierno está haciendo que sea un gobierno que toma decisiones más progresistas a nivel de políticas sociales y económicas, pero también en relación al genocidio en Gaza", ha apostillado.