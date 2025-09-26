Rego llama a no conformarse con "sistemas imperfectos" que traen desafección en los jóvenes porque "no garantizan techo"
Rego llama a no conformarse con "sistemas imperfectos" que traen desafección en los jóvenes porque "
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que "ha llegado el momento de ser fuerza de empuje" y decir "nítidamante": "No nos conformamos con defender sistemas imperfectos que generan desafección en los jóvenes porque ya no garantizan techo, ya no garantizan trabajo y ya no garantizan futuro".
Así se ha expresado la ministra durante la inauguración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento celebrada este viernes en el Congreso, donde ha defendido: "Queremos sistemas mucho más avanzados y mucho más justos, participativos, instituciones abiertas a la gente y un poder, un poder mucho más repartido".
Durante su intervención en la jornada, como espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta, la ministra Sira Rego ha hablado de la "audacia" desde la que el feminismo hace sus "planteamientos" e "incomoda".
"Nosotras no luchamos para alcanzar el estado de los hombres explotados en un sistema que explota. Nosotras luchamos para que la vida y la justicia sean el motor de la sociedad y para que nadie, nunca, nadie, nunca, sea explotado o explotada, ni por el patriarcado, ni por un sistema económico que ha hecho de nuestros cuerpos campos de batalla", ha declarado.
A su juicio, hay que "soñar, pensar, debatir las coordenadas de un horizonte deseable" y "posible". "Necesitamos empujar hacia esos otros horizontes, esos otros mundos posibles y decir con claridad, con claridad meridiana y rotunda que o planificamos de manera justa o lo harán ellos de manera desigual y violenta", ha zanjado.
"Significa además que debemos cuestionar la lógica de acumulación o lo que es, para mí, una cuestión muy importante y un poquito sensible, cuestionar hasta dónde debe llegar la propiedad. Hablar de impulsar nuevas fiscalidades radicalmente justas", ha manifestado, para destacar la "enorme fortaleza de los lazos comunitarios".
Otras noticias de Justicia
- 1
“Realmente poco”: volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió
- 2
Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
- 3
“Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural
- 4
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno