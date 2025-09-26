Rego llama a no conformarse con "sistemas imperfectos" que traen desafección en los jóvenes porque "no garantizan techo"

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que "ha llegado el momento de ser fuerza de empuje" y decir "nítidamante": "No nos conformamos con defender sistemas imperfectos que generan desafección en los jóvenes porque ya no garantizan techo, ya no garantizan trabajo y ya no garantizan futuro".

Así se ha expresado la ministra durante la inauguración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento celebrada este viernes en el Congreso, donde ha defendido: "Queremos sistemas mucho más avanzados y mucho más justos, participativos, instituciones abiertas a la gente y un poder, un poder mucho más repartido".

Durante su intervención en la jornada, como espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta, la ministra Sira Rego ha hablado de la "audacia" desde la que el feminismo hace sus "planteamientos" e "incomoda".

"Nosotras no luchamos para alcanzar el estado de los hombres explotados en un sistema que explota. Nosotras luchamos para que la vida y la justicia sean el motor de la sociedad y para que nadie, nunca, nadie, nunca, sea explotado o explotada, ni por el patriarcado, ni por un sistema económico que ha hecho de nuestros cuerpos campos de batalla", ha declarado.

A su juicio, hay que "soñar, pensar, debatir las coordenadas de un horizonte deseable" y "posible". "Necesitamos empujar hacia esos otros horizontes, esos otros mundos posibles y decir con claridad, con claridad meridiana y rotunda que o planificamos de manera justa o lo harán ellos de manera desigual y violenta", ha zanjado.

"Significa además que debemos cuestionar la lógica de acumulación o lo que es, para mí, una cuestión muy importante y un poquito sensible, cuestionar hasta dónde debe llegar la propiedad. Hablar de impulsar nuevas fiscalidades radicalmente justas", ha manifestado, para destacar la "enorme fortaleza de los lazos comunitarios".