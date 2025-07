Rego pide "escuchar" al hijo de Juana Rivas y espera que la reforma de la Ley de Infancia comience trámite en septiembre

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que se debe "escuchar" a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, que deberá volver este viernes con su padre, y espera que en septiembre pueda comenzar el trámite de la reforma de la Ley orgánica para la protección de la infancia frente a la violencia (LOPIVI) para garantizar que se escucha a los menores en el ámbito de la justicia. Rivas entregó al menor este martes en el punto de encuentro pero finalmente la jueza aplazó a este viernes el retorno del menor con su padre, después de que este manifestara su temor a volver con el progenitor. "No es el único caso desgraciadamente que tenemos de niños que tienen mucha dificultad para que el sistema de justicia los escuche, para ser creídos", ha explicado la ministra de Juventud e Infancia en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Por ello, ha explicado que van a emprender la ampliación de la LOPIVI. Según ha precisado la ministra, tenían "una buena parte" del trabajo hecho y han presentado esta semana "un informe muy completo de qué articulado" creen oportuno modificar. "En breve, va a estar en audiencia pública, en información pública, y seguramente iniciamos el trámite de la modificación de esta ley a partir de septiembre", ha subrayado. Sira Rego ha insistido en la necesidad de "escuchar" a los menores y, en el caso de Daniel, ha señalado que, además, hay "informes" de la universidad de Granada y de los servicios públicos "coincidentes en que el niño está en una situación complicada". Además, la ministra considera de "sentido común" no entregar al niño al padre hasta que se celebre el juicio por malos tratos contra el padre. "Si el niño no quiere irse, no debería irse", ha zanjado. Juana Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia y tenía previsto reunirse con su hijo menor este martes en el punto de encuentro familiar del centro de la capital granadina para su vuelta a Italia.