Rego reprocha al PP "abrazar la agenda racista de Vox" y su "bloqueo" en el reparto de menores migrantes

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado al PP "abrazar la agenda racista de Vox", así como su "bloqueo" y "resistencia" respecto a la cuestión del reparto de los menores migrantes no acompañados. "Estamos trabajando sin descanso, pero de momento, yo no he recibido ni una sola propuesta por parte del Partido Popular, solo bloqueo y resistencias. Y la única cosa que vemos con determinación es que lo que sí que hay es una voluntad nítida de abrazar la agenda racista de Vox", ha declarado este lunes en una entrevista en 'Hora 25' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press. Así se ha expresado después de que se suspendiera la conferencia sectorial de Infancia convocada por el Ministerio para el pasado jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de menores migrantes no acompañados, por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta. En este sentido, la ministra ha apelado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a "explicar cómo es posible que sean tan reactivos" a una reforma de la ley de extranjería que "es beneficiosa" para los territorios donde están gobernando y "que están pidiendo que se lleve a cabo" dicha reforma, criticando así que, en su opinión, "hay una contradicción". Con ello, ha señalado que el PP "no tiene más remedio" que acoger a los menores no acompañados en sus comunidades puesto que "hay una ley y hay que cumplirla". "La ley es ley y hay que cumplir con ella", ha sentenciado.