Regresa exdirectivo de Starbucks como CEO interino

ARCHIVO - Howard Schultz habla en un evento para promover su libro "From the Ground Up" en Seattle, 31 de enero de 2019. El CEO de Starbucks, Kevin Johnson, dijo el miércoles 16 de marzo de 2022 que se jubilará el mes próximo y Schulz, fundador de la empresa, lo reemplazará en forma interina. (AP Foto/Ted S. Warren, File)