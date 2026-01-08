Regresa la Bundesliga... ¿para que todo siga igual?

Tras tres semanas de parón invernal, este fin de semana regresa la Bundesliga al menú del fútbol europeo, aunque salvo situación inesperada, todo hace pensar que continuará el dominio aplastante del Bayern Múnich.

Con 11 puntos de ventaja tras solo 15 jornadas disputadas, el equipo bávaro parece tenerlo todo a favor para repetir un título que ha ganado en 19 ocasiones en los últimos 25 años.

Antes, en las primeras 96 ediciones del campeonato germano, el Bayern conquistó 15 y solo cinco antes de 1980.

La primera prueba para el equipo que dirige Vincent Kompany, que solo ha cedido dos empates en 15 jornadas, será un Wolfsburgo (14º, 15 puntos) que parecía haber enderezado el rumbo desde que Daniel Bauer sustituyó en el banquillo a Paul Simonis a mediados de noviembre, pero que perdió en la última jornada antes del parón, 4-3 en casa contra el Friburgo.

No obstante, el Wolfsburgo se ha mostrado esta temporada como uno de los mejores cuadros alemanes fuera de su estadio, sumando 10 de sus 15 unidades.

Para ganar consistencia en defensa, el club verdiblanco ha fichado para esta ventana de enero al defensa brasileño Cleiton, aunque hay que ver si Bauer le da ya protagonismo al exjugador de Flamengo.

- ¿Primeros minutos para Musiala?

El Bayern, por su parte, está al completo, incluido Jamal Musiala, que a mediados de diciembre se incorporó a los entrenamientos tras recuperarse de la grave lesión de tobillo que sufrió en el Mundial de Clubes en julio y que le ha impedido debutar en esta temporada.

El líder espera mantener el paso infernal instaurado el semestre pasado, en el que apenas registró una derrota, 3-1 contra el Arsenal en Champions.

La jornada la abrirá el viernes el segundo clasificado, Borussia Dortmund, que visitará al Eintracht en Fráncfort (7º), con la necesidad de sumar puntos para no ver alejarse más del Bayern.

En caso de derrota, el Dortmund podría perder incluso la segunda plaza con el Bayer Leverkusen si este gana el sábado al Stuttgart (6º), mientras que el RB Leipzig, cuarto clasificado y rival del Bayern dentro de tres jornadas, visitará al St Pauli.

Programa de los partidos de la 16ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Eintracht Fráncfort - Borussia Dortmund

- Sábado:

(14h30 GMT) St Pauli - RB Leipzig

Unión Berlín - Maguncia

Werder Bremen - Hoffenheim

Friburgo - Hamburgo

Heidenheim - Colonia

(17h30 GMT) Bayer Leverkusen - Stuttgart

- Domingo:

(14h30 GMT) B. Mönchengladbach - Augsburgo

(16h30 GMT) Bayern Múnich - Wolfsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14

3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Fráncfort 25 15 7 4 4 30 30 0

8. Unión Berlín 21 15 6 3 6 20 23 -3

9. Friburgo 20 15 5 5 5 25 26 -1

10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

11. Colonia 16 15 4 4 7 22 24 -2

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9

14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21

18. Maguncia 8 15 1 5 9 13 26 -13