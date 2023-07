Regresa la Empire State Building Run-Up 2023 el 4 de octubre

Nueva york--(business wire)--jul. 14, 2023--

El Empire State Building (ESB) anunció hoy el regreso de la carrera anual Empire State Building Run-Up (ESBRU), programada para este 4 de octubre de 2023, que contará con la presentación de MyFitnessPal y el auspicio de Challenged Athletes Foundation. La inscripción por lotería en línea se encuentra abierta desde el 17 de julio de 2023 a las 9 a. m. EDT hasta el 28 de julio de 2023 a las 3 p. m. EDT.

The 2023 Empire State Building Run-Up Returns Oct. 4 - Presented by MyFitnessPal and Powered by the Challenged Athletes Foundation (Photo: Business Wire)

Unos 350 participantes emprender√°n la carrera por los 1576 escalones al ic√≥nico piso 86 del observatorio en la edici√≥n 45 de la carrera Run-Up anual. En las eliminatorias designadas de este a√Īo incluir√°n a corredores de √©lite, atletas adaptados, celebridades, medios de comunicaci√≥n y el p√ļblico, entre otros. Se notificar√° a los corredores inscriptos del estado su participaci√≥n en la carrera el 2 de agosto. Los costos de participaci√≥n ser√°n de $150 por corredor, que se cobrar√°n solo al ser aceptados seg√ļn los resultados de la loter√≠a.

‚ÄúLa edici√≥n anual de la Empire State Building Run-Up, la carrera de torres m√°s famosa y de mayor duraci√≥n del mundo, es un evento atl√©tico que se encuentra en la lista de deseos de los corredores de todo el mundo‚ÄĚ, coment√≥ Tony Malkin, presidente y director ejecutivo del Empire State Realty Trust. . ‚ÄúLa carrera hasta la cima del 'edificio m√°s famoso del mundo', la principal atracci√≥n del pa√≠s, es la prueba definitiva de resistencia y un logro importante para quienes participan‚ÄĚ.

MyFitnessPal, la aplicaci√≥n de seguimiento de nutrici√≥n y alimentos n.¬ļ 1, oficiar√° por primera vez como patrocinador principal de la ESBRU 2023. Cada corredor tendr√° acceso a MyFitnessPal Premium para realizar un seguimiento de su ingesta nutricional y comprender mejor los alimentos que nutren su mejor rendimiento.

‚ÄúEntrenar para un evento deportivo como la Empire State Building Run-Up requiere determinaci√≥n y resistencia, pero creemos que una buena nutrici√≥n es la base de todo rendimiento deportivo‚ÄĚ, se√Īal√≥ Katie Keil, directora de marketing de MyFitnessPal. ‚ÄúSabemos que los alimentos nutren el estado f√≠sico y, a medida que el entrenamiento tiende a extenderse en √°mbitos fuera del gimnasio y hacia la cocina, es un placer brindarles a estos corredores las herramientas que necesitan para maximizar su ingesta nutricional y mejorar su rendimiento deportivo‚ÄĚ.

Challenged Athletes Foundation¬ģ (CAF) oficia, una vez m√°s, de socio caritativo oficial de la ESBRU con una divisi√≥n designada para atletas con discapacidades f√≠sicas permanentes y simpatizantes de CAF que recaudan fondos para empoderar vidas a trav√©s del deporte. Los corredores pueden pasar por alto la loter√≠a y correr con #TeamCAF con una entrada de recaudaci√≥n de fondos de caridad garantizada disponible en l√≠nea.

La edición 2023 de la Empire State Building Run-Up está producida por Super Race Systems.

Se encuentra disponible m√°s informaci√≥n sobre la Empire State Building Run-Up en l√≠nea. Se encuentran disponibles im√°genes en alta resoluci√≥n y video de a√Īos anteriores para descargar aqu√≠.

Acerca del Empire State Building El Empire State Building, el ‚ÄúEdificio m√°s famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), se yergue a m√°s de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de d√≥lares en la renovaci√≥n del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galer√≠as y un observatorio redise√Īado en el piso 102 con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86, de renombre mundial y el √ļnico observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York e incluso m√°s lejanas, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblem√°tica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes y fue declarado el "edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino tur√≠stico m√°s popular del mundo seg√ļn Uber, la atracci√≥n n√ļmero 1 de Estados Unidos en la edici√≥n 2023 de Travelers‚Äô Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracci√≥n n√ļmero 1 de Nueva York seg√ļn Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok del edificio.

