Regresan a Tierra tres astronautas chinos tras más de seis meses en el espacio
Tres astronautas chinos regresaron a la Tierra el viernes después de más de seis meses en la estación espacial Tiangong y algunos días de incertidumbre por los daños que sufrió su...
1 minuto de lectura
Tres astronautas chinos regresaron a la Tierra el viernes después de más de seis meses en la estación espacial Tiangong y algunos días de incertidumbre por los daños que sufrió su nave de retorno, según la televisión estatal.
La cápsula que transportaba a los tres hombres de la misión Shenzhou-20 aterrizó en Mongolia Interior (norte del país), según imágenes del canal CCTV.
Previsto para el 5 de noviembre, su viaje de regreso fue pospuesto tras la detección de un posible impacto de microescombros espaciales en su nave.
Para no correr ningún riesgo, finalmente regresaron a la Tierra con otra nave, la de la misión Shenzhou-21, con la que la tripulación que los relevó llegó a principios de noviembre a Tiangong.
El programa espacial chino es el tercero en poner humanos en órbita, después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
China ha estado excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, cuando Washington prohibió a la NASA colaborar con Pekín.
Desde entonces, ha tratado de incorporar a otros países a su programa espacial y en febrero firmó un acuerdo con su aliado tradicional, Pakistán, para reclutar a los primeros "taikonautas" extranjeros.
