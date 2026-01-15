Regresó Crew 11, misión de la NASA acortada por razones de salud

Es la primera vez en los 25 años de historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) que una tripulación retorna antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus integrantes.

Tras 167 días en órbita, volvieron a la Tierra a bordo de la nave Crew Dragon Endeavour los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, ambos de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos.

El amarizaje se produjo puntualmente frente a San Diego, tal como estaba previsto, cuando aún era de noche.

La nave Crew Dragon Endeavour fue escoltada por los equipos de rescate y elevada a bordo del barco de recuperación, donde, una vez abierta la escotilla, los cuatro tripulantes recibieron un primer control médico rápido, como es habitual.

El primero en salir de la cápsula fue el miembro de mayor edad de la tripulación, Mike Fincke (58 años), de la NASA.

Saludó sonriente y luego fue acomodado en una camilla, como ocurre siempre con los astronautas que regresan tras misiones prolongadas en microgravedad.

La segunda en abandonar la nave fue Zena Cardman, también sonriente y acompañada a una camilla, al igual que los otros dos integrantes del equipo: Kimiya Yui, de la JAXA, y Oleg Platonov, de Roscosmos.

Los cuatro deberán someterse ahora a controles médicos exhaustivos, siempre necesarios tras el regreso de una misión espacial de larga duración.

Por motivos de privacidad, la NASA no ha dado detalles sobre la identidad del astronauta cuyo estado de salud hizo necesario el retorno anticipado.

La nave Crew Dragon Endeavour se había desacoplado de la EEI alrededor de medianoche GMT y durante el viaje de regreso, que duró más de diez horas, no se registraron inconvenientes.

Los cuatro astronautas de la misión Crew 11 deberán pasar una noche en observación en un hospital "para estudios adicionales", según informaron el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y el jefe del directorio de operaciones de misiones espaciales, Joel Montalbano, durante la conferencia de prensa posterior al aterrizaje.

El regreso de la tripulación se produjo aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a un problema médico en uno de los astronautas, "cuyas condiciones permanecen estables", precisó Isaacman.

La decisión de la hospitalización por una noche, añadieron Isaacman y Montalbano, se había tomado días antes del regreso.

"Antes del retorno —explicaron— la NASA coordinó el traslado de los cuatro miembros de la tripulación a un hospital local para realizar evaluaciones adicionales, aprovechando los recursos médicos en la Tierra para brindar la mejor atención posible".

Tras los primeros controles médicos realizados apenas salieron de la cápsula, los cuatro astronautas fueron trasladados en helicóptero al hospital. Luego de la noche de observación, todos se dirigirán al Johnson Space Center de la NASA, en Houston, donde se someterán a los controles médicos habituales posteriores a una misión.

"No se trató de un problema relacionado con el ambiente de la Estación Espacial. Lo mismo podría haber ocurrido en la Tierra", afirmó Isaacman.

"No podría estar más orgulloso de nuestros astronautas y de los equipos en tierra de la NASA, de SpaceX y de nuestras alianzas internacionales", añadió.

"Su profesionalismo y dedicación mantuvieron la misión en marcha, incluso con un cronograma modificado. Crew 11 completó más de 140 experimentos científicos destinados a impulsar la exploración humana. Misiones como esta demuestran la capacidad inherente del programa espacial estadounidense: nuestra habilidad para traer a casa a los astronautas cuando es necesario, lanzar rápidamente nuevas tripulaciones y seguir avanzando en los vuelos espaciales tripulados mientras nos preparamos para la histórica misión Artemis II, desde la órbita terrestre baja hacia la Luna y, finalmente, Marte", concluyó.

