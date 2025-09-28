Regreso de despeje de 87 yardas de Marcus Jones impulsa victoria 42-13 de Patriots ante Panthers

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Marcus Jones regresó un despeje para 87 yardas para touchdown, Drake Maye añadió dos pases de anotación y corrió para otro, para que los Patriots de Nueva Inglaterra vencieran el domingo 42-13 a los Panthers de Carolina.

TreVeyon Henderson y Antonio Gibson añadieron carreras de touchdown y Jones tuvo un regreso de despeje de 61 yardas que preparó otro TD para ayudar a los Patriots (2-2) a evitar su quinto inicio consecutivo de 1-3.

Una semana después de perder el balón cinco veces en la derrota ante Pittsburgh, los Patriots no tuvieron pérdidas de balón para lograr 4 de 4 en la zona roja.

Maye se mantuvo constante durante todo el partido, completando 14 de 17 pases para 203 yardas. El receptor Stefon Diggs tuvo seis recepciones para 101 yardas.

Carolina tuvo dificultades desde el principio, fallando un punto extra después de anotar en la posesión inicial del juego y luego despejando en cuatro de sus últimas cinco series. La otra posesión terminó con un gol de campo fallido.

El quarterback de los Panthers, Bryce Young, completó 18 de 30 pases para 150 yardas y un touchdown antes de ser reemplazado por Andy Dalton con poco más de ocho minutos restantes.

