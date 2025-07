Regreso de Oasis aviva una nostalgia por el Britpop y la década de 1990 en el Reino Unido

El regreso de bandas del britpop como Oasis y Pulp, que encabezan las listas de éxitos y agotan las entradas para sus conciertos en el Reino Unido, aviva una nostalgia por la década de 1990.

Las camisetas de Oasis en la cadena de tiendas Marks and Spencer dan la impresión de haber retrocedido unas décadas y marcas como Urban Outfitter, dedicadas a un público más joven, también aprovechan el tirón de la banda británica.

Una camiseta corta lleva escrito el mensaje "Oasis, Live Forever", en homenaje a una de las canciones más famosas de la banda.

En Instagram y TikTok, los jóvenes se graban imitando el estilo de los hermanos Liam y Noel Gallagher.

La reunión del grupo, 16 años después de la turbulenta separación, generó un entusiasmo que traspasó las barreras generacionales.

Las entradas para la gira por el Reino Unido e Irlanda, que comienza el 4 de julio en Cardiff, se agotaron a finales de agosto, casi un año antes.

Y con el regreso de Oasis, otras bandas de la época también retornaron a lo más arriba de las listas de éxitos, como Pulp, que sacó un nuevo álbum tras 27 años.

Suede, otro de los grupos de Britpop, sacará un álbum en septiembre y Supergrass está de gira para celebrar el 30º aniversario de su primer disco.

A esta tendencia se adelantaron los enemigos jurados de Oasis, la banda Blur, cuyo concierto en 2023 rebasó la capacidad de Wembley.

- "Cool Britannia" -

"A todo el mundo le gustan los aniversarios", afirmó Glenn Fosbraey, un académico experto en música popular de la Universidad de Winchester.

Fosbraey, de 42 años, destacó que 1995 fue "un gran año para la música", con el lanzamiento del álbum de Oasis "(What's the Story) Morning Glory?".

"Es una buena oportunidad para revivir nuestra propia juventud y, en segundo lugar, para darlo a conocer a la siguiente generación", declaró el académico que creció con el britpop y que ahora puede compartirlo con su hija adolescente.

En los últimos años, notó que hay una tendencia a que sus estudiantes mencionen a Oasis como uno de sus grupos preferidos.

Fosbraey relató que él era más bien aficionado a Blur y no irá al concierto de Oasis, pero sí fue al concierto de Pulp.

El académico señaló que hay una nostalgia generalizada por la segunda mitad de la década de 1990, un periodo conocido en el Reino Unido como "Cool Britannia", marcado por un renacimiento cultural, artístico y político.

En 1996, Inglaterra llegó a las semifinales de la Eurocopa, un año después, el laborista Tony Blair llegó a Downing Street con una ola de optimismo.

El contagioso optimismo del Britpop fue la banda sonora que acompañó a estos tiempos.

"Todos parecían más felices", recordó Fosbraey

- Jeans holgados -

Y esta nostalgia no afecta solamente a los mayores de 40 y también toca a la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, afirmó James Hannam, de la Solent University de Southampton.

Este grupo percibe ese periodo como "menos estresante" que el presente, donde se multiplican las preocupaciones existenciales como el cambio climático, la guerra y la inteligencia artificial, añadió este profesor de economía de la industria musical. Hannam observó que en los últimos años hay un retorno de la moda de la década de 1990 entre sus alumnos, que llevan jeans holgados y gorros de pescador, como lo que lucía Liam Gallagher en el apogeo de su fama. Varios de los alumnos de Hannam asistirán al concierto de Oasis. Tanto los jóvenes como los más mayores aprecian que "Noel y Liam Gallagher eran mucho más sinceros en las entrevistas", declaró Hannam a AFP. "Decían cosas ofensivas. Hay muchas estrellas de la música que están muy entrenadas para hablar con los medios y quizá no dan respuestas tan divertidas y sinceras", añadió. Pero la ola de nostalgia no emociona a todos. Julie Whiteman, profesora de márketing en la Universidad de Birmingham, tenía 20 años en 1995 y nunca fue fan de Oasis. Para ella es difícil escapar a esta tendencia, pero recordó que esta década fue un periodo "bastante misógeno y muy intolerante". "Fue una época bastante desagradable para mucha gente, si eras mujer, pertenecías a una minoría étnica o no eras heterosexual", afirmó. "No era tan sencillo". ctx/alm/ab/an/zm