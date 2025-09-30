Regreso de Yamal impulsa al Barcelona en su esperanza de poner fin a su mala racha ante el PSG

BARCELONA, España, 30 sep (Reuters) - El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, afronta el reto de enfrentarse el miércoles al Paris Saint Germain en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la esperanza de revertir los problemas que ha generado el conjunto francés al español en los últimos años.

El club azulgrana debería animarse con el regreso del delantero Lamine Yamal para medirse al vigente campeón francés, que lo eliminó en octavos de final de 2021 y en cuartos de 2024, ganando en sus dos últimas visitas al Camp Nou.

No obstante, las apuestas son más bajas ahora en el renovado formato de la fase de grupos y ambas escuadras estarán mermadas por las lesiones.

El PSG no podrá contar con su capitán Marquinhos, con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, con Khvicha Kvaratskhelia ni Desiré Doue, mientras que el Barcelona no podrá contar con el arquero Joan García, el delantero Raphinha y el centrocampista Gavi, quien tiene una lesión de larga duración.

"Es una competición diferente y jugamos contra el mejor equipo de la temporada pasada. Me encantó lo que vi de ellos el año pasado. Es un gran desafío y estamos deseando que llegue el partido", dijo Flick el martes. "No pienso en el último partido, me centro en el siguiente. No pienso en el pasado, los dos seremos diferentes, todo ha cambiado por completo".

El Barcelona, vigente campeón de LaLiga española, recuperará a Yamal tras su lesión en la ingle. El jugador de 18 años contribuyó el domingo a la victoria sobre la Real Sociedad, que le permitió superar al Real Madrid en el liderato del torneo español.

"No me gusta esta etiqueta de 'súper'", dijo Flick sobre Yamal. "Es excepcional, pero tiene 18 años y debe concentrarse en trabajar duro. Tiene talento para dar otro paso adelante, pero se trata de esfuerzo y de mejorar todos los aspectos de su juego, incluido el defensivo".

Wojciech Szczesny, de 35 años, defenderá el arco del equipo catalán. "Es un jugador del Barça, por supuesto que está preparado. El año pasado ganamos tres títulos con él, así que está preparado. Las lesiones forman parte del juego, y tenemos calidad para gestionarlas", señaló. (Reporte de Fernando Kallas; editado en español por Carlos Serrano)