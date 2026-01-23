Regulador ambiental chileno dice multa a mina de Antofagasta Minerals por incumplimientos

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - El regulador ambiental chileno dijo el viernes que multó a la mina de cobre Centinela, de Antofagasta Minerals, por el equivalente a unos US$775.000 tras encontrar incumplimientos sobre manejo de agua.

Centinela, que produjo 223.800 toneladas de cobre en 2024, está conformada por las operaciones Esperanza y El Tesoro.

"Respecto a las infracciones imputadas, en una de ellas se constató que en la operación del proyecto Minera El Tesoro se omitió el monitoreo obligatorio del pozo LE-1 y las mediciones de caudal en la vertiente La Cascada", dijo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un comunicado.

La investigación tuvo origen en fiscalizaciones realizadas entre 2019 y 2020.

"La SMA constató que la empresa no efectuó el monitoreo de recursos hídricos en los términos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “El Tesoro” y en el programa de monitoreo adicional, puesto que no existen registros del pozo de exploración LE-1; y, no efectuó mediciones de caudal en la vertiente “La Cascada” en la frecuencia exigida", detalló.

La infracción fue clasificada como leve y debe pagarse en 10 días hábiles desde la notificación. (Reporte de Fabián Cambero)