Regulador ambiental chileno multa a firma de litio Albemarle por infracción en extracción de salmuera

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - El regulador ambiental chileno dijo el martes que multó a la productora de litio Albemarle por infracciones asociadas a la extracción de salmuera y su plan de alerta.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó a la empresa pagar el equivalente de US$4,08 millones por dos cargos graves.

La SMA determinó que Albemarle extrajo salmuera sobre el límite entre octubre 2019 y septiembre 2020, además de no cumplir medidas de su plan de alerta temprana en febrero y marzo 2021.

"Hemos sido notificados de la resolución de la SMA y reafirmamos que Albemarle no ha cometido ninguna infracción ambiental. Constan pronunciamientos en el expediente del proceso de distintos servicios públicos que avalan nuestra defensa", dijo Albemarle en un comunicado.

"Por ello ejerceremos los recursos que correspondan y confiamos en que esta resolución será finalmente revertida", agregó.

Actualmente, Albermarle es uno de los dos productores de litio en Chile, mientras el gobierno busca ampliar la industria del metal clave para baterías de vehículos de cara a un esperado aumento de la demanda. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)