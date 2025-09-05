Regulador antimonopolio de Brasil Cade aprueba acuerdo de fusión entre BRF y Marfrig

SÃO PAULO, 5 sep (Reuters) - El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil aprobó un acuerdo de fusión entre el productor de carne vacuna Marfrig y la procesadora de alimentos BRF, informaron las empresas en un comunicado conjunto presentado el viernes.

La transacción fue aprobada sin restricciones porque no plantea ningún problema de competencia, dijo Cade en un comunicado de prensa.

"La cuota de mercado conjunta de las empresas en los mercados con solapamiento horizontal, en los que ambas ofrecen productos similares y competidores, es inferior al 20%", afirmó Cade.

Las empresas anunciaron en mayo un plan para que Marfrig, que ya era titular de una participación mayoritaria en BRF, comprara las acciones restantes de esa empresa en una operación de canje de valores. Según el acuerdo, cada papel de BRF se canjeará por 0,8521 acciones de Marfrig.

La combinación de Marfrig y BRF da lugar a una nueva empresa llamada MBRF, otro productor y exportador mundial de alimentos con sede en Brasil y fábricas en múltiples ubicaciones, incluidos Estados Unidos, Oriente Medio y China.

Antes de la última decisión del Cade, la empresa alimentaria rival Minerva solicitó autorización para examinar el acuerdo más detenidamente debido a un accionista minoritario que compartía con BRF.

SALIC International Investment Company, una filial de propiedad exclusiva de Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, anunció a principios de esta semana que había cambiado su estructura de inversión en BRF. (Por Isabel Teles y Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)