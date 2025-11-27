Regulador antimonopolios francés desestima denuncia presentada contra Microsoft

PARÍS, 27 nov (Reuters) - La autoridad francesa de defensa de la competencia desestimó el jueves una denuncia presentada contra Microsoft por el motor de búsqueda local Qwant, que acusaba a la empresa estadounidense de abuso de posición dominante.

La Autorite de la Concurrence, como se conoce al regulador, dijo que Qwant no había aportado elementos suficientemente convincentes para sostener sus pretensiones y también se negó a ejecutar la medida cautelar contra Microsoft solicitada por el denunciante.

Qwant, que históricamente ha confiado en la plataforma Bing de Microsoft para ofrecer resultados de búsqueda y noticias, dijo el mes pasado que esperaba que su denuncia fuera desestimada y que la impugnaría ante los tribunales o la llevaría ante otras autoridades.

La empresa tecnológica estadounidense celebró la sentencia. "Estamos de acuerdo con la decisión y seguimos comprometidos con la prestación de servicios de búsqueda de alta calidad y el fomento de la innovación para los consumidores y socios en Francia y en toda Europa", dijo un portavoz de Microsoft.

Qwant había alegado que Microsoft le impuso restricciones de exclusividad en los resultados de búsqueda y en la publicidad de búsqueda, obstaculizando la capacidad de esta última para desarrollar su propio motor de búsqueda y su propia inteligencia artificial. La empresa francesa también alegó que Microsoft se favorecía a sí misma en la asignación de publicidad de búsqueda.

Microsoft es un actor importante en el sector de la sindicación de motores de búsqueda, en el que proporciona resultados de búsqueda a rivales europeos más pequeños además de Qwant, como Ecosia, DuckDuckGo y Lilo.

Qwant no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Inti Landauro y Foo Yun Chee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)