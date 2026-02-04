Regulador Brasil autoriza a Petrobras a reanudar perforaciones en la desembocadura del Amazonas

RÍO DE JANEIRO, 4 de febrero (Reuters) -

La ⁠Agencia Nacional ⁠de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) autorizó a Petrobras a ⁠reanudar ‌la perforación ​de un pozo exploratorio en ​la cuenca del Foz do Amazonas, ‌que había sido ‌paralizada a ​principios de año debido a una fuga de fluido de perforación, según un documento visto por Reuters.

"Teniendo en cuenta los análisis técnicos realizados y ⁠las medidas paliativas propuestas por Petrobras, se ​ha concluido que no hay ningún impedimento para reanudar las actividades de perforación en dicho pozo, a partir de la recepción de ⁠esta carta", afirmó la ANP.

Sin embargo, la ​agencia afirmó que se notificó a Petrobras que la reanudación deberá ‍cumplir con algunas condiciones, como el cambio de todos los sellos de las juntas del elevador y la capacitación de ​todos los trabajadores involucrados en el procedimiento.

(Por Fábio Teixeira y Rodrigo Viga Gaier, ‍editado en español por Javier Leira)