Regulador Brasil autoriza a Petrobras a reanudar perforaciones en la desembocadura del Amazonas
RÍO DE JANEIRO, 4 de febrero (Reuters) -
La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) autorizó a Petrobras a reanudar la perforación de un pozo exploratorio en la cuenca del Foz do Amazonas, que había sido paralizada a principios de año debido a una fuga de fluido de perforación, según un documento visto por Reuters.
"Teniendo en cuenta los análisis técnicos realizados y las medidas paliativas propuestas por Petrobras, se ha concluido que no hay ningún impedimento para reanudar las actividades de perforación en dicho pozo, a partir de la recepción de esta carta", afirmó la ANP.
Sin embargo, la agencia afirmó que se notificó a Petrobras que la reanudación deberá cumplir con algunas condiciones, como el cambio de todos los sellos de las juntas del elevador y la capacitación de todos los trabajadores involucrados en el procedimiento.
(Por Fábio Teixeira y Rodrigo Viga Gaier, editado en español por Javier Leira)