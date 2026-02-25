Regulador británico incauta 2.000 dosis de medicamentos ilegales para adelgazar en operación policial

25 feb (Reuters) - El organismo regulador de medicamentos del Reino Unido informó el miércoles que realizó una redada en dos locales de Lincolnshire y Nottinghamshire, incautando casi 2.000 dosis de medicamentos ilegales para adelgazar y equipos de fabricación, en su segunda operación importante dirigida contra redes criminales en cuatro meses.

Las redadas siguen a una operación realizada en octubre pasado, cuando la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) incautó y desmanteló la primera planta de fabricación ilegal de medicamentos para adelgazar del Reino Unido, con un alijo récord de fármacos.

Esta medida pone de relieve la intensificación de las acciones contra los fabricantes ilegales que se aprovechan del aumento de la demanda mundial de tratamientos para adelgazar, en un momento en que los organismos reguladores y las empresas farmacéuticas de todo el mundo se enfrentan a un incremento de los medicamentos falsificados y no regulados que se trafican por Internet y a través de redes clandestinas.

La Unidad de Ejecución Penal de la MHRA descubrió medicamentos etiquetados como que contenían tirzepatida y retatrutida junto con envases y vehículos comerciales en la redada.

Tanto la tirzepatida como la retatrutida imitan las hormonas que suprimen el apetito y regulan el azúcar en sangre. (Reportaje de Yamini Kalia en Bangalore; edición en español de Ricardo Figueroa)