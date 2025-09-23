Regulador chino convoca a ByteDance y plataformas de Alibaba por infracciones de contenido

PEKÍN, 23 sep (Reuters) -

El regulador del ciberespacio chino convocó a Toutiao, la plataforma de noticias de ByteDance, y a UCWeb, el operador de navegadores de internet

de Alibaba, por infracciones de contenido, lo que las convierte en las empresas en ser blanco de una ofensiva gubernamental contra el comportamiento de los usuarios en línea.

Ambas plataformas fueron sancionadas recientemente por contenidos que "perturbaban el orden del ecosistema en línea", según informó el martes la Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) en dos comunicados separados, mencionando en ambos que las sanciones incluían "estrictas medidas disciplinarias contra el personal responsable".

La CAC declaró el lunes una campaña nacional de dos meses para frenar cualquier contenido en línea que promueva sentimientos violentos u hostiles en la sociedad. La iniciativa tiene el objetivo de años del regulador de internet de crear un ciberespacio chino "limpio y sano", libre de cualquier sentimiento negativo o crítico y que ensalce también los valores socialistas del gobernante Partido Comunista.

Se consideró que Toutiao había permitido que aparecieran "contenidos nocivos" en sus listas de temas destacados y otros lugares, mientras que UCWeb fue acusada de "permitir que fuentes no autorizadas y medios de comunicación no convencionales inundaran su lista principal con entradas relacionadas con casos y acontecimientos extremadamente delicados y maliciosos", según la CAC.

"Estas entradas se referían a temas como el ciberacoso y la privacidad de los menores", dijo el regulador sobre UCWeb.

Ambas declaraciones concluían con la promesa de la CAC de "blandir la 'afilada espada' de la aplicación de la ley en línea" para crear un "ciberespacio limpio y sano".

La semana pasada, la CAC adoptó medidas similares contra importantes plataformas, como la aplicación de vídeos cortos Kuaishou, el sitio de microblogging Weibo y Xiaohongshu, también conocida como RedNote, por infracciones de contenido. (Información de Eduardo Baptista, Ethan Wang y Ryan Woo; edición de Sharon Singleton y Kim Coghill; editado en español por Irene Martínez)