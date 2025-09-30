Regulador de aviación de EEUU suspenderá a 11.000 empleados por el cierre del Gobierno de EEUU

Por David Shepardson

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) -

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó el martes de que a más de 11.000 empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA), aproximadamente una cuarta parte de su personal, se les suspenderá temporalmente el empleo si la financiación del Gobierno se interrumpe a medianoche.

Las aerolíneas estadounidenses han advertido de que una paralización parcial del Gobierno federal podría poner en aprietos a la aviación estadounidense y ralentizar los vuelos, ya que los controladores aéreos y los agentes de seguridad se verían obligados a trabajar sin sueldo y se paralizarían otras funciones.

Con el objetivo de mantener los cielos seguros, más de 13.000 controladores aéreos actuales tendrían que seguir trabajando, pero no cobrarían hasta que finalizara el cierre, dijo la FAA.

A la FAA le faltan unos 3800 controladores para alcanzar los niveles de plantilla previstos, pero incluso si se detuviera la financiación gubernamental, la FAA seguiría contratando y formando controladores aéreos.

Alrededor de 50.000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte que atienden los puntos de control de seguridad de los aeropuertos también tendrían que seguir trabajando, pero no cobrarían.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y funcionarios de la TSA aumentó a medida que los trabajadores no cobraban, lo que prolongó los tiempos de espera en los puntos de control en algunos aeropuertos. Las autoridades se vieron obligadas a ralentizar el tráfico aéreo en Nueva York, lo que presionó a los legisladores para que pusieran fin rápidamente a la paralización. El grupo comercial de aerolíneas Airlines for America, que representa a United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines y otras, advirtió de que si la financiación falla, "el sistema podría tener que ralentizarse, reduciendo la eficiencia" y afectando a los viajeros. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)