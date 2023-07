regulador de eeuu abre una investigación a openai por afirmaciones engañosas

(Actualiza con confirmación y detalles. Cambia redacción.)

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos abrió una investigación a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, alegando que infringió leyes de protección de los consumidores al poner en peligro la reputación y los datos personales, según una solicitud de información enviada a la empresa por la FTC.

Se trata de la mayor amenaza de un regulador contra la empresa respaldada por Microsoft que inició el frenesí de la inteligencia artificial generativa, cautivando a consumidores y empresas al tiempo que suscitó inquietud por los posibles riesgos.

La FTC envió esta semana una solicitud de 20 páginas para obtener información sobre cómo OpenAI aborda los riesgos relacionados con sus modelos de IA. La agencia está investigando si la empresa incurrió en prácticas desleales o engañosas que causaron un "daño a la reputación" de los consumidores.

Una de las preguntas tiene que ver con las medidas que OpenAI ha tomado para abordar la posibilidad de que sus productos "generen declaraciones sobre personas reales que sean falsas, engañosas o despectivas".

The Washington Post fue el primero en informar de la investigación. La FTC no quiso hacer comentarios y OpenAI no respondió inmediatamente a una solicitud para hacerlos.

A medida que se acelera la carrera por desarrollar servicios de IA más potentes, crece el escrutinio del regulador a la tecnología, que podría trastocar el funcionamiento de las sociedades y las empresas.

Los reguladores mundiales pretenden aplicar las normas existentes, que abarcan desde los derechos de autor y la privacidad de los datos hasta dos cuestiones clave: los datos introducidos en los modelos y el contenido que producen, informó Reuters en mayo.

En Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha pedido una "ley amplia" para avanzar y garantizar resguardos frente a la IA para lo que realizará una serie de foros a finales de este año. (Reporte de Mrinmay Dey y Samrhitha Arunasalam en Bengaluru Editado en español por José Muñoz y Javier López de Lérida)

