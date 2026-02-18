Regulador de EEUU solicita transcripción de actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

Por David Shepardson

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) - La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) solicitó a la cadena NBC las transcripciones de la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso del Super Bowl, después de que un legislador republicano sugirió que podían haberse violado las normas federales sobre decencia, informó el miércoles un miembro de la comisión.

La comisionada de la FCC, Anna Gómez, dijo que revisó las transcripciones de la actuación, que fue en gran parte en español, después de saber que la comisión las había solicitado.

"Las revisé cuidadosamente y no encontré ninguna violación de nuestras normas ni ninguna justificación para acosar a las emisoras por una actuación en directo estándar", añadió Gómez.

Comcast, NBC y la FCC no hicieron comentarios de inmediato.

El representante republicano Randy Fine sugirió que Bad Bunny usó garabatos en español durante la actuación e instó a Carr a imponer multas y revisar las licencias de emisión.

El New York Post había informado antes de que la actuación no incluía algunas letras que contenían referencias sexuales explícitas y que la FCC no tiene previsto revisar el asunto más a fondo, a menos que se presenten nuevas pruebas, citando a una fuente familiarizada con el asunto.

El presidente Donald Trump, en una publicación en las redes sociales tras el espectáculo del descanso del 8 de febrero, atacó a la superestrella puertorriqueña y se quejó de que el espectáculo haya sido principalmente en español, diciendo que era "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos" y una "bofetada" al país.

"Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", escribió Trump en su cuenta de redes sociales, calificando el baile de "repugnante" e inadecuado para los niños. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)