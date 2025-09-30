Regulador de la competencia de Brasil vota a favor de aplazar decisión sobre moratoria de la soja

SAO PAULO, 30 sep (Reuters) - Una mayoría de cuatro consejeros del organismo antimonopolios de Brasil votó el martes a favor de aplazar hasta finales de este año la decisión sobre si suspender o no el llamado pacto de la moratoria de la soja.

Cuatro de los consejeros del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) votaron a favor de retrasar la decisión hasta finales de año, mientras que el consejero relator Carlos Jacques Gomes votó a favor de suspender el pacto.

El programa de moratoria de la soja es una iniciativa voluntaria en virtud de la cual los exportadores -incluidos algunos de los principales comerciantes de cereales del mundo- acuerdan no comprar soja a los agricultores que talaron tierras en la selva amazónica después de julio de 2008. (Reporte de Oliver Griffin y Roberto Samora; Editado en Español por Ricardo Figueroa)